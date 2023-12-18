Як зазначили у Пентагоні, до кінця року у міністерстві закінчаться кошти на заміну зброї, відправленої до України. І станеться це до 30 грудня, якщо у Конгресі так і не схвалять нове фінансування. Звернімо увагу, що це вперше озвучена точна дата, коли вичерпаються кошти.

Читайте також Конгрес США може ухвалити допомогу Україні цього тижня, проте є "але", – ЗМІ

За лічені дні рахунки будуть порожніми

Відомо, що Пентагон витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нового озброєння та техніки, які замінять те, що зняли з озброєння та відправили до України. Про це повідомив у листі від 15 грудня контролер Пентагону Майкл МакКорд. Він зазначив, що через 15 днів – 30 грудня – рахунки оборонного відомства будуть порожніми.

"Після того, як ці кошти будуть використані, міністерство вичерпає фінансування, доступне нам для надання безпекової допомоги Україні", – написав МакКорд у листі до керівників комітетів з питань оборонної політики та асигнувань Палати представників та Сенату США.

Намагаються вплинути на Конгрес

З допомогою цього листа прагнуть посилити тиск на Конгрес, щоб вийти з глухого кута у питанні виділення Україні 61 мільярда доларів США. Саме цю суму Джо Байден запросив, щоб наша держава мала можливість дати відсіч російській агресії.

Водночас республіканці виділення відповідної допомоги гальмують. Вони заявляють, що до пакета мають входити також кроки, які стосуються посилення безпеки на кордоні США з Мексикою. В інакшому випадку схвалити його не планують. Наразі представники Білого дому ведуть перемовини з сенаторами, щоб дійти до спільного знаменника.

Щоб захистити військову готовність США, за відсутності дій Конгресу щодо схвалення додаткових витрат, міністерство очікує, що буде можливий лише один додатковий пакет скорочень,

– сказав МакКорд.

Звернімо увагу, що 12 грудня адміністрація Байдена оголосила про надання нового пакета військової допомоги для України. Його сума складає 200 мільйонів доларів. До нього входять артилерійські снаряди, боєприпаси для стрілецької зброї та інше озброєння.