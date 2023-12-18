Мова йде про пакет допомоги, що запропонував Байден – він включає фінансування України, Ізраїлю і Тайваню. Лунають думки, що це може відбутися вже цього тижня, однак є переконання, що терміном може стати наступний рік.

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Зрушення щодо пакету підтримки

Члени Сенату уже декілька тижнів намагаються прийти до спільного рішення щодо питань фінансування безпеки США та союзних держав. Минулого тижня сенатори та Білий дім заявили про оптимістичні зрушення, що показують наближення угоди щодо кордону до завершення. Проте лишаються питання.

Сенатор Джо Манчін у програмі CNN "State of the Union" зазначив, що потенційна угода про кордон може бути досягнута вже цього тижня. Сенатор Кріс Кунс також сподівається на ухвалення рішення найближчим часом. Він зазначив, що нездатність досягти угоди "була б величезним подарунком Володимиру Путіну, Сі Цзіньпіну та ХАМАС".

Ну, мені потрібно знати остаточні угоди, але я, ймовірно, підтримаю це. Я спілкувався з низкою учасників переговорів. Ці вихідні вони наполегливо працювали. Я сподіваюся, що ми зможемо досягти висновку цього тижня,

– сказав Кунс в ефірі CBS News.

Водночас сенатор Ліндсі Грем припустив, що угода щодо кордону буде досягнута лише наступного року – він звинуватив Білий дім у виборі "поганої політики" щодо кордону.

Навіть у разі досягнення згоди між Сенатом і Білим домом, то певне протистояння виникне в Палаті представників. Деякі республіканці заявляли, що вони, ймовірно, хочуть суворіших положень про кордон.

Дискусії щодо пакету допомоги