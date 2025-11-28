Уражено Саратовський НПЗ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" й інші військові об'єкти

Сили оборони України завдали ефективних ударів по об'єктах противника. Зокрема внаслідок влучань на території Саратовського НПЗ спалахнула пожежа.

Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Що відомо про ураження російських військових об'єктів?

У ніч на 28 листопада підрозділи ЗСУ вразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії, який виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне та мазут, і забезпечує потреби російської армії.

Після серії вибухів на території заводу спалахнула пожежа.

Також уражено аеродром "Саки" (Новофедорівка, Крим), де знищено кілька об'єктів ППО ворога, ангар з безпілотниками "Оріон" і "Форпост", командно-диспетчерський пункт та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ".

Крім того, удари було нанесли й по сфокусованих районах зосередження живої сили та складах пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Деталі наслідків уточнюються.

Де ще вибухали російські військові та промислові об'єкти?