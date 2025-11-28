Уражено Саратовський НПЗ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" й інші військові об'єкти
- Сили оборони уразили Саратовський НПЗ у Росії.
- А також вдалося знищити військові об'єкти на аеродромі "Саки" в Криму, включаючи ППО, безпілотники та командно-диспетчерський пункт.
Сили оборони України завдали ефективних ударів по об'єктах противника. Зокрема внаслідок влучань на території Саратовського НПЗ спалахнула пожежа.
Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Дивіться також Сили оборони зупинили наступ Росії біля Гуляйполя
Що відомо про ураження російських військових об'єктів?
У ніч на 28 листопада підрозділи ЗСУ вразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії, який виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне та мазут, і забезпечує потреби російської армії.
Після серії вибухів на території заводу спалахнула пожежа.
Також уражено аеродром "Саки" (Новофедорівка, Крим), де знищено кілька об'єктів ППО ворога, ангар з безпілотниками "Оріон" і "Форпост", командно-диспетчерський пункт та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ".
Крім того, удари було нанесли й по сфокусованих районах зосередження живої сили та складах пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Деталі наслідків уточнюються.
Де ще вибухали російські військові та промислові об'єкти?
У ніч на 27 листопада у Новокуйбишевську (Самарська область) пролунали вибухи, ймовірно, під атакою був нафтопереробний завод. Місцеві жителі чули близько десяти вибухів і спостерігали яскраві спалахи в небі.
Зауважимо, що за останні два місяці Новокуйбишевський НПЗ щонайменше тричі призупиняв роботу. Втім, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що росіяни активно використовують ресурси для відновлення цього та інших пошкоджених заводів.
Раніше, вночі 25 листопада, місцеві в Таганрозі повідомляли про масовану нічну атаку БпЛА. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар зазначав про пожежу в промисловій зоні.
Також 19 листопада в Краснодарському краї пролунала серія вибухів, ймовірно через атаку дронів на Ільський НПЗ. Російська ППО працювала у кількох областях і, за повідомленнями, нібито збила всі повітряні цілі.