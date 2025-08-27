Кабмін дозволив виїзд за кордон для юнаків від 18 до 22 років включно. Відповідна постанова вже з'явилася на сайті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабінет Міністрів України.

Хто зможе виїхати за кордон?

У середу, 27 серпня, на сайті КМУ офіційно була опублікована постанова про зміни до Правил перетинання державного кордону.

Так, тепер заборона на виїзд з України під час воєнного стане не поширюється на чоловіків віком від 18 до 22 років (включно!).

Офіційно зміни набувають чинності наступного дня з дня публікації постанови – тобто у четвер, 28 серпня.

Офіційна постанова уряду про виїзд за кордон / скриншот з сайту Кабміну

Для перетину кордону, окрім закордонного паспорту, чоловікам потрібно мати військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу прикордонників.

Що передувало цьому?