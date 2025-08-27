Усі чоловіки від 18 до 22 років відзавтра зможуть виїхати за кордон – постанову опубліковано
- Кабмін дозволив виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років, зміни набувають чинності з 28 серпня.
- Для перетину кордону потрібно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ.
Кабмін дозволив виїзд за кордон для юнаків від 18 до 22 років включно. Відповідна постанова вже з'явилася на сайті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабінет Міністрів України.
Хто зможе виїхати за кордон?
У середу, 27 серпня, на сайті КМУ офіційно була опублікована постанова про зміни до Правил перетинання державного кордону.
Так, тепер заборона на виїзд з України під час воєнного стане не поширюється на чоловіків віком від 18 до 22 років (включно!).
Офіційно зміни набувають чинності наступного дня з дня публікації постанови – тобто у четвер, 28 серпня.
Офіційна постанова уряду про виїзд за кордон / скриншот з сайту Кабміну
Для перетину кордону, окрім закордонного паспорту, чоловікам потрібно мати військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу прикордонників.
Що передувало цьому?
Вперше про намір дозволити юнакам 18 – 22 років виїзд за кордон повідомив Володимир Зеленський під час молодіжного форуму 12 серпня. Він зазначив, що ця ініціатива допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом родинам.
Через два тижні президент провів розмову з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, де розповів, що зміни будуть внесені вже цього дня. Зрештою так і сталося: на засіданні 26 серпня Кабмін оновив правила перетину кордону.
Проте майже добу постанову не публікували на офіційному сайті. На тлі цього нардеп Олексій Гончаренко поширив фото документа, у якій було вказано, що дозвіл на перетин кордону нібито стосуватиметься чоловіків віком від 18 до 21 року.
Але депутат Олександр Федієнко одразу ж спростував це. Він зауважив, що Гончаренко злив у мережу звичайний технічний документ. Федієнко закликав довіряти офіційній інформації і не вестися на маніпуляції.
Цікаво, що 22 серпня у Раді був зареєстрований законопроєкт, яким пропонують дозволити виїзд чоловікам до 24 років. Одним зі співавторів законопроєкту виступив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фактично, як вже показала практика, законодавчі зміни не потрібні для зміщення межі на виїзд, тому невідомо, яка доля чекає на законопроєкт і чи взагалі відбудеться голосування.