Головні новини Усі хлопці від 18 до 22 років відзавтра зможуть виїхати за кордон – постанову опубліковано
27 серпня, 15:30
Усі чоловіки від 18 до 22 років відзавтра зможуть виїхати за кордон – постанову опубліковано

Дмитро Усик
Основні тези
  • Кабмін дозволив виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років, зміни набувають чинності з 28 серпня.
  • Для перетину кордону потрібно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ.

Кабмін дозволив виїзд за кордон для юнаків від 18 до 22 років включно. Відповідна постанова вже з'явилася на сайті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабінет Міністрів України.

Хто зможе виїхати за кордон?

У середу, 27 серпня, на сайті КМУ офіційно була опублікована постанова про зміни до Правил перетинання державного кордону. 

Так, тепер заборона на виїзд з України під час воєнного стане не поширюється на чоловіків віком від 18 до 22 років (включно!).

Офіційно зміни набувають чинності наступного дня з дня публікації постанови – тобто у четвер, 28 серпня.

Офіційна постанова уряду про виїзд за кордон / скриншот з сайту Кабміну

Для перетину кордону, окрім закордонного паспорту, чоловікам потрібно мати військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу прикордонників.

Що передувало цьому?

  • Вперше про намір дозволити юнакам 18 – 22 років виїзд за кордон повідомив Володимир Зеленський під час молодіжного форуму 12 серпня. Він зазначив, що ця ініціатива допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом родинам.

  • Через два тижні президент провів розмову з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, де розповів, що зміни будуть внесені вже цього дня. Зрештою так і сталося: на засіданні 26 серпня Кабмін оновив правила перетину кордону.

  • Проте майже добу постанову не публікували на офіційному сайті. На тлі цього нардеп Олексій Гончаренко поширив фото документа, у якій було вказано, що дозвіл на перетин кордону нібито стосуватиметься чоловіків віком від 18 до 21 року.

  • Але депутат Олександр Федієнко одразу ж спростував це. Він зауважив, що Гончаренко злив у мережу звичайний технічний документ. Федієнко закликав довіряти офіційній інформації і не вестися на маніпуляції.

  • Цікаво, що 22 серпня у Раді був зареєстрований законопроєкт, яким пропонують дозволити виїзд чоловікам до 24 років. Одним зі співавторів законопроєкту виступив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фактично, як вже показала практика, законодавчі зміни не потрібні для зміщення межі на виїзд, тому невідомо, яка доля чекає на законопроєкт і чи взагалі відбудеться голосування.