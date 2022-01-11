В Узбекистані журналістам і блогерам заборонили висвітлювати події у сусідньому Казахстані

У Казахстані понад тиждень тривають масштабні акції протесту. Однак сусідні держави намагаються приховувати факт демонстрацій.

Зокрема в Узбекистані правоохоронні органи викликали місцевих блогерів, журналістів і попросили "менше писати на казахстанську тему". Один з представників ЗМІ на умовах анонімності, розповів що заборону на висвітлення подій наклала Служба державної безпеки.

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У нас забороняють публікувати на сайтах відео та аудіо записи, а також повідомлення, щоб ще більше не посилювати ситуацію в сусідній республіці. Це неофіційний наказ!

– сказав він.

"Я розмістив на своїх каналах 2-3 відеоролики про мародерство у Казахстані. Але потім мені зателефонували з Агентства інформації та масових комунікацій, попросили видалити ці відеоролики та більше не розміщувати їх. Від нас зажадали не говорити, не показувати та не обговорювати події у Казахстані", – вказав чоловік.

За його словами, навіть центральні видання, радіо та телеканали в Узбекистані промовчали про заворушення в Казахстані. Адже такий наказ надійшов зі спецслужб, підтвердили це й представники АІМК.

Окрім цього, низка активістів, відомих в узбецькому сегменті соціальних мереж, кажуть, що останнім часом їм надходять погрози з анонімних профілів, а пости та коментарі про події у Казахстані "зазнають атак".

Протести у Казахстані: коротко

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.

Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.

У Казахстані 9 січня заявили про 164 жертви, однак згодом цю інформацію назвали "технічною помилкою". Відомо, що серед загиблих є неповнолітні віком 4 та 11 років.

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