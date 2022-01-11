В Узбекистане журналистам и блогерам запретили освещать события в соседнем Казахстане

В Казахстане больше недели продолжаются масштабные акции протеста. Однако соседние государства пытаются скрывать факты демонстраций.

В частности, в Узбекистане правоохранительные органы вызвали местных блогеров, журналистов и попросили "меньше писать на казахстанскую тему". Один из представителей СМИ на условиях анонимности рассказал, что запрет на освещение событий наложила Служба государственной безопасности.

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У нас запрещают публиковать на сайтах видео и аудио записи, а также сообщения, чтобы еще больше не усугублять ситуацию в соседней республике. Это неофициальный приказ!

– сказал он.

"Я разместил на своих каналах 2-3 видеоролика о мародерстве в Казахстане. Но потом мне позвонили из Агентства информации и массовых коммуникаций, попросили удалить эти видеоролики и больше не размещать их. От нас потребовали не говорить, не показывать и не обсуждать события в Казахстане", – указал мужчина.

По его словам, даже центральные издания, радио и телеканалы в Узбекистане умолчали о беспорядках в Казахстане. Ведь такой приказ поступил из спецслужб, подтвердили и представители АИМК.

Кроме этого, ряд активистов, известных в узбекском сегменте социальных сетей, говорят, что в последнее время им поступают угрозы с анонимных профилей, а посты и комментарии о событиях в Казахстане "подвергаются атакам".

Протесты в Казахстане: коротко

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

Они заявили, что это было только одно из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов. Поэтому на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.

Первым свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили только вечером 6 января.

В Казахстане 9 января заявили о 164 жертвах, однако впоследствии эту информацию назвали "технической ошибкой". Известно, что среди погибших есть несовершеннолетние в возрасте 4 и 11 лет.

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