В Ужгороді підліток жорстоко побив ровесницю: за справу взялася поліція

Про бійку між підлітками повідомив увечері 28 серпня журналіст Віталій Глагола. Згодом він додав, що поліція вже розслідує інцидент.

Нещодавно в Ужгороді затримали озброєних чоловіків, які напали на колцентр. Вони шантажували працівників офісу і сподівалися заробити грошей. Та їх затримала поліція.

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Побиття дівчинки в Ужгороді

Медійник виклав відео, де, власне, зафіксовано факт побиття. Хлопець штовхає дівчину руками і ногами, пробує бити в живіт, постійно лає її і явно очікує на якусь відповідь. Поруч з нею менша, та її не зачіпають.

Коли підлітка переходить в інше місце, хлопець іде слідом. Дівчина все ж дала здачі, але нападник повалив її і дав ногою в голову. До потерпілої підбігли інші діти.

Що саме стало причиною конфлікту – не зрозуміло. Ролик, судячи з усього, знімали інші підлітки з компанії, під час бійки чутно їхній сміх.

Бійка підлітків в Ужгороді: дивіться відео (обережно, чутливий контент!)

У поліції вже займаються цією подією, встановлюють особи підлітків для подальшого вжиття необхідних заходів і притягнення до відповідальності,

– написав Глагола.

