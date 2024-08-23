Депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у мережі опублікував світлини з місця подій та розповів деталі. Він зауважив, що нападники діяли за "методом Тищенка", однак він не спрацював.

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Озброєні чоловіки напали на офіс в Ужгороді

В центрі Ужгорода 6 озброєних чоловіків у військовій формі прийшли у приміщення кол-центру та спровокували конфлікт. Невідомі під виглядом боротьби зі злочинністю вирішили налякати працівників офісу й водночас – заробити грошей.

Так, 6 чоловіків увійшли до офісу, у якому, за їхньою інформацією, нібито працює шахрайський колцентр. Вони увірвалися до будівлі й почали говорити, що працівники кол-центру займаються "дуже поганими справами", а тому – вони не дадуть можливості їм функціонувати. Однак, після довгої промови, нападники вирішили повідомити, що "готові закрити очі на їхні дуже погані справи за певну суму грошей".

Однак працівники офісу викликали поліцію, й тоді чоловіки почали тікати. На їхню автівку дали орієнтування й незабаром їх затримали.

Метод "боротьби" з кол-центрами запозичений від Миколи Тищенка не спрацював. На осіб відкрито кримінальне провадження,

– додав Глагола.

В Ужгороді затримали озброєних чоловіків / Фото Віталія Глаголи

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан в коментарі ZAXID.NET повідомила, що правоохоронці встановлюють всі деталі інциденту.

"На лінію 102 надійшов виклик про напад на офісне приміщення. Поліція виїхала на відпрацювання, усі обставини з'ясовуються", – зазначила Ганна Дан.