Вакцинованих російським "Супутником V" пускатимуть в Ізраїль
Джерело:МОЗ Ізраїлю
Іноземцям, які щепилися російською вакциною "Супутник V", дозволили в'їзд до Ізраїлю. З 9 січня відповідні особи зможуть потрапити до країни, якщо дотримаються низки вимог.
Оновлені правила щодо в'їзду в країну з'явилися на сайті Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Водночас препарат "Супутник V" досі не зареєстрували у Всесвітній організації охорони здоров'я.
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Умови в'їзду вакцинованим "Супутником V"
Наразі в Ізраїлі визнають щеплення визнаними ВООЗ вакцинами від коронавірусу:
- Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Sinovac;
- Sinopharm;
- Johnson&Johnson.
Проте Ізраїль також дозволяє в'їзд тим, хто вакцинований препаратом "Супутник V" за умови, що "результат зробленого в Ізраїлі серологічного аналізу буде позитивним". Тобто після прильоту в Ізраїль вакциновані російським препаратом повинні зробити тест на антитіла.
Крім того, до отримання позитивного результату серологічного аналізу та негативного ПЛР-тесту вакциновані "Супутником V" повинні перебувати на карантині. ПЛР-тест відповідним особам необхідно здати на третій день після прильоту в Ізраїль.
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Умови вакцинації для в'їзду в Ізраїль
Загалом задля в'їзду в країну вакцинація проти COVID-19 повинна бути проведена відповідно до процедури, необхідної в Ізраїлі. Зокрема, в країну дозволено в'їзд:
- якщо вакцинацію провели двома дозами (або однією – виробництва компанії Johnson&Johnson), водночас від в'їзду до Ізраїлю минуло не менше, ніж 14 днів з дати отримання другої дози;
- якщо вакцинацію провели бустерною дозою і до дня в'їзду в Ізраїль минуло 14 днів з дати щеплення.
Визнання російської вакцини: коротко
- Узгодження і ліцензування російської вакцини проти коронавірусу тривало в Бразилії, яка зрештою вирішила відмовитися від постачань препарату.
- Водночас від російської вакцини "Супутник V" відмовилася й Словаччина.
- У вересні 2021 року процес сертифікації російської вакцини "Супутник V" призупинили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
- У Росії наприкінці грудня назвали нову умову відкриття КПВВ на Донбасі: захотіли, щоб Україна визнала їхню несертифіковану вакцину "Супутник V". Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що Україна цього не робитиме.
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