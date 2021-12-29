Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Відповідну заяву вона зробила під час брифінгу після засідання уряду в середу, 29 грудня.
Читайте також Україна ініціює термінове засідання ТКГ через зрив "різдвяного" перемир'я
Ми не визнаємо і не будемо визнавати російську вакцину. У нас є можливість забезпечити вакцинацію на КПВВ наших громадян,
– сказала політикиня.
Ірина Верещук вказала, що "питання, аби визнати "Супутник V" чи "Супутник Лайт" взагалі не стоїть".
Росія хоче визнання "Супутника V": що відомо
Представник Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш пояснив, що Росія запропонувала з 30 грудня по 10 січня відкрити всі свої КПВВ, але далі країна-агресор озвучила свою умову.
Вони були готові зробити це, якщо Україна визнає їхній документ про вакцинацію і визнає російську вакцину,
– наголосив він
За словами Сергій Гармаша, питання російських вакцин – це не компетенція Тристоронньої контактної групи. Окрім цього, визнання документів про щеплення – це фактично:
- суб'єктивізація тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей як сторони конфлікту;
- зняття відповідальності з Росії за війну на Донбасі;
- визнання факту громадянської війни.
"Тому це – нездійсненна вимога", – додав представник Донеччини у Тристоронній контактній групі.