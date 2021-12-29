Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Відповідну заяву вона зробила під час брифінгу після засідання уряду в середу, 29 грудня.

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Ми не визнаємо і не будемо визнавати російську вакцину. У нас є можливість забезпечити вакцинацію на КПВВ наших громадян,

– сказала політикиня.

Ірина Верещук вказала, що "питання, аби визнати "Супутник V" чи "Супутник Лайт" взагалі не стоїть".

Зверніть увагу! Раніше Олексій Арестович розповів, що Росія хоче, щоб через КПВВ пропускали мешканців окупованих територій, які матимуть довідку про вакцинацію "Супутником V".

Росія хоче визнання "Супутника V": що відомо

Представник Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш пояснив, що Росія запропонувала з 30 грудня по 10 січня відкрити всі свої КПВВ, але далі країна-агресор озвучила свою умову.

Вони були готові зробити це, якщо Україна визнає їхній документ про вакцинацію і визнає російську вакцину,

– наголосив він

За словами Сергій Гармаша, питання російських вакцин – це не компетенція Тристоронньої контактної групи. Окрім цього, визнання документів про щеплення – це фактично:

суб'єктивізація тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей як сторони конфлікту;

зняття відповідальності з Росії за війну на Донбасі;

визнання факту громадянської війни.

"Тому це – нездійсненна вимога", – додав представник Донеччини у Тристоронній контактній групі.

Росія на засіданні ТКГ виступила із заявою: дивіться відео