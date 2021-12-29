Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Соответствующее заявление она сделала во время брифинга после заседания правительства в среду, 29 декабря.
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Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на КПВВ наших граждан,
– сказала политик.
Ирина Верещук указала, что "вопрос, чтобы признать "Спутник V" или "Спутник Лайт" вообще не стоит".
Россия хочет признания "Спутника V": что известно
Представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, что Россия предложила с 30 декабря по 10 января открыть все свои КПВВ, но дальше страна-агрессор озвучила свое условие.
Они были готовы сделать это, если Украина признает их документ о вакцинации и признает российскую вакцину,
– подчеркнул он.
По словам Сергея Гармаша, вопрос российских вакцин – это не компетенция Трехсторонней контактной группы. Кроме этого, признание документов о прививках – это фактически:
- субъективизация временно оккупированных Луганской и Донецкой областей как стороны конфликта;
- снятие ответственности с России за войну на Донбассе;
- признание факта гражданской войны.
"Поэтому это – невыполнимое требование", – добавил представитель Донетчины в Трехсторонней контактной группе.