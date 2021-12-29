Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Соответствующее заявление она сделала во время брифинга после заседания правительства в среду, 29 декабря.

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Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на КПВВ наших граждан,

– сказала политик.

Ирина Верещук указала, что "вопрос, чтобы признать "Спутник V" или "Спутник Лайт" вообще не стоит".

Обратите внимание! Ранее Алексей Арестович рассказал, что Россия хочет, чтобы через КПВВ пропускали жителей оккупированных территорий, которые будут иметь справку о вакцинации "Спутником V".

Россия хочет признания "Спутника V": что известно

Представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, что Россия предложила с 30 декабря по 10 января открыть все свои КПВВ, но дальше страна-агрессор озвучила свое условие.

Они были готовы сделать это, если Украина признает их документ о вакцинации и признает российскую вакцину,

– подчеркнул он.

По словам Сергея Гармаша, вопрос российских вакцин – это не компетенция Трехсторонней контактной группы. Кроме этого, признание документов о прививках – это фактически:

субъективизация временно оккупированных Луганской и Донецкой областей как стороны конфликта;

снятие ответственности с России за войну на Донбассе;

признание факта гражданской войны.

"Поэтому это – невыполнимое требование", – добавил представитель Донетчины в Трехсторонней контактной группе.

Россия на заседании ТКГ выступила с заявлением: смотрите видео