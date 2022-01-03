До них належать препарати компаній Moderna, Pfizer, AstraZeneka та Johnson & Johnson. Водночас Кіпр визнає COVID-препарати "Супутник V", CoronaVac, Sinopharm та CoviShield. Чому було ухвалено таке рішення – в інтерв'ю сайту 24 каналу заявив міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос.
У ЄС хочуть, щоб ці вакцини спочатку визнали в ЄАЛЗ та Всесвітній організації охорони здоров'я. В Євросоюзі жорстко з цим питанням. На мою думку, важливо схвалити якомога більше вакцин, щоб не запроваджувати локдаунів, – наголосив очільник відомства.