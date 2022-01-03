До них належать препарати компаній Moderna, Pfizer, AstraZeneka та Johnson & Johnson. Водночас Кіпр визнає COVID-препарати "Супутник V", CoronaVac, Sinopharm та CoviShield. Чому було ухвалено таке рішення – в інтерв'ю сайту 24 каналу заявив міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос.

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Які вакцини визнають на Кіпрі та чому Зверніть увагу: Кіпр змінив умови в'їзду до країни через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Відтепер навіть вакциновані туристи повинні робити в аеропорту ПЛР-тест після прибуття на острів. Такі COVID-обмеження діятимуть до початку січня 2022 року. Ми визнаємо вакцини, які раніше схвалила Європейська агенція з лікарських засобів (ЄАЛЗ – далі). До них належать препарати компаній Moderna, Pfizer, AstraZeneka та Johnson & Johnson. Водночас ми визнаємо вакцини "Супутник V" (виробник – РФ), CoronaVac, Sinopharm (виробник – Китай) та CoviShield (виробник – Індія),

– зазначив Пердіос.

Європейський Союз схвалює ті вакцини, які раніше визнали в ЄАЛЗ та ВООЗ, заявив міністр туризму Кіпру / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

На думку Пердіоса, саме завдяки таким діям уряду з квітня 2021 року в країні не запроваджували суворих обмежень.

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У ЄС хочуть, щоб ці вакцини спочатку визнали в ЄАЛЗ та Всесвітній організації охорони здоров'я. В Євросоюзі жорстко з цим питанням. На мою думку, важливо схвалити якомога більше вакцин, щоб не запроваджувати локдаунів,

– наголосив очільник відомства.