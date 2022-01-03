К ним относятся препараты компаний Moderna, Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В то же время Кипр признает COVID-препараты "Спутник V", CoronaVac, Sinopharm и CoviShield. Почему было принято такое решение – в интервью сайту 24 канала заявил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

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Какие вакцины признают на Кипре и почему

Обратите внимание: Кипр изменил условия въезда в страну из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Отныне даже вакцинированные туристы должны делать в аэропорту ПЦР-тест по прибытии на остров. Такие COVID-ограничения будут действовать до начала января 2022 года.

Мы признаем вакцины, которые ранее одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС – далее). К ним относятся препараты компаний Moderna, Pfizer, AstraZeneсa и Johnson & Johnson. В то же время мы признаем вакцины "Спутник V" (производитель – РФ), CoronaVac, Sinopharm (производитель – Китай) и CoviShield (производитель – Индия),

– отметил Пердиос.



Европейский Союз одобряет те вакцины, которые ранее признали в ЕАЛС и ВОЗ, заявил министр туризма Кипра / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По мнению Пердиоса, именно благодаря таким действиям правительства с апреля 2021 года в стране не вводили строгих ограничений.

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В ЕС хотят, чтобы эти вакцины сначала признали в ЕАЛС и Всемирной организации здравоохранения. В Евросоюзе жестко с этим вопросом. По моему мнению, важно принять как можно больше вакцин, чтобы не вводить локдаунов,

– подчеркнул глава ведомства.

Он пояснил, что именно благодаря такой политике, на острове удается избегать локдаунов.

Напомним, Европейский Союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка". Сейчас окончательное решение относительно того, пускать ли украинских туристов, каждая страна принимает отдельно. Кипр остается открытым для граждан Украины. О том, что можно посмотреть на острове Афродиты зимой – читайте здесь.

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