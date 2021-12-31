Люди з окупованого Донбасу можуть зробити тест

Україна не визнає сертифікати про вакцинацію російським препаратом. Однак щеплені ним мешканці окупованих територій можуть потрапити на нашу територію.

До теми Україна відмовила Росії у визнанні "Супутника V" в обмін на відкриття КПВВ

За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для цього вони повинні зробити тест на COVID-19.

Ті люди, які знають, що їм потрібно в Україну, що вони будуть перетинати КПВВ, вирішують це питання для себе. Ми говоримо, наприклад, про безкоштовне тестування,

– сказала Верещук.

Вона додала, що на КПВВ Україна дає можливість щепитися вакцинами, які визнані ВООЗ.

Росія вимагала, аби Україна визнала "Супутник-V"

Нещодавно представники Росії у Тристоронній контактній групі запропонували відкрити КПВВ на Донбасі зі сторони бойовиків з 30 грудня по 10 січня. Однак для цього вони поставили умову – Україна має визнати сертифікати про вакцинацію "Супутником-V".

Однак Україна наголосила, що не піде на такі умови для відкриття КПВВ. Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович зазначив, що, визнавши сертифікати окупантів, Київ фактично визнає й бойовиків, адже там – їхні печатки. Наша країна ніколи на це не погодиться.

Зверніть увагу! Україна відкрила КПВВ ще понад рік тому. Однак бойовики зі свого боку відмовляються це робити. Наразі працює лише пункт у Станиці Луганській.

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