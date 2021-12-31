Люди из оккупированного Донбасса могут сделать тест

Украина не признает сертификаты о вакцинации российским препаратом. Однако привитые им жители оккупированных территорий могут попасть на нашу территорию.

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По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, для этого они должны сделать тест на COVID-19.

Те люди, которые знают, что им нужно в Украину, что они будут пересекать КПВВ, решают этот вопрос для себя. Мы говорим, например, о бесплатном тестировании,

– сказала Верещук.

Она добавила, что на КПВВ Украина дает возможность прививаться вакцинами, которые признаны ВОЗ.

Россия требовала, чтобы Украина признала "Спутник-V"

Недавно представители России в Трехсторонней контактной группе предложили открыть КПВВ на Донбассе со стороны боевиков с 30 декабря по 10 января. Однако для этого они поставили условие – Украина должна признать сертификаты о вакцинации "Спутником-V".

Однако Украина заявила, что не пойдет на такие условия для открытия КПВВ. Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что, признав сертификаты оккупантов, Киев фактически признает и боевиков, ведь там их печати. Наша страна никогда на это не согласится.

Обратите внимание! Украина открыла КПВВ еще более года назад. Однако боевики со своей стороны отказываются это делать. Сейчас работает только пункт в Станице Луганской.

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