Люди из оккупированного Донбасса могут сделать тест
Украина не признает сертификаты о вакцинации российским препаратом. Однако привитые им жители оккупированных территорий могут попасть на нашу территорию.
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По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, для этого они должны сделать тест на COVID-19.
Те люди, которые знают, что им нужно в Украину, что они будут пересекать КПВВ, решают этот вопрос для себя. Мы говорим, например, о бесплатном тестировании,
– сказала Верещук.
Она добавила, что на КПВВ Украина дает возможность прививаться вакцинами, которые признаны ВОЗ.
Россия требовала, чтобы Украина признала "Спутник-V"
Недавно представители России в Трехсторонней контактной группе предложили открыть КПВВ на Донбассе со стороны боевиков с 30 декабря по 10 января. Однако для этого они поставили условие – Украина должна признать сертификаты о вакцинации "Спутником-V".
Однако Украина заявила, что не пойдет на такие условия для открытия КПВВ. Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что, признав сертификаты оккупантов, Киев фактически признает и боевиков, ведь там их печати. Наша страна никогда на это не согласится.
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