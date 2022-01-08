Вакцинированных российским "Спутником V" будут пускать в Израиль

Иностранцам, которые привились российской вакциной "Спутник V", разрешили въезд в Израиль. С 9 января соответствующие лица смогут попасть в страну, если будут соблюдать ряд требований.

Обновленные правила касательно въезда в страну появились на сайте Министерства здравоохранения Израиля. В то же время, препарат "Спутник V" до сих пор не зарегистрировали во Всемирной организации здравоохранения.

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Условия въезда вакцинированным "Спутником V"

На данній момент в Израиле признают прививку признанными ВОЗ вакцинами от коронавируса:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Sinovac;

Sinopharm;

Johnson&Johnson.

Однако Израиль также разрешает въезд тем, кто вакцинирован препаратом "Спутник V" при условии, что "результат сделанного в Израиле серологического анализа будет положительным". То есть по прилету в Израиль вакцинированные российским препаратом должны сделать тест на антитела.

Кроме того, до получения положительного результата серологического анализа и отрицательного ПЦР-теста, вакцинированные "Спутником V" должны находиться на карантине. ПЦР-тест соответствующим лицам необходимо сдать на третий день по прилету в Израиль.

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Условия вакцинации для въезда в Израиль

В целом для въезда в страну вакцинация против COVID-19 должна быть проведена в соответствии с процедурой, необходимой в Израиле. В частности, в страну разрешен въезд:

если вакцинацию провели двумя дозами (или одной – производства компании Johnson&Johnson), в то же время от въезда в Израиль прошло не менее 14 дней с даты получения второй дозы;

если вакцинацию провели бустерной дозой и до дня въезда в Израиль прошло 14 дней с даты прививки.

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