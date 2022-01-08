Обновленные правила касательно въезда в страну появились на сайте Министерства здравоохранения Израиля. В то же время, препарат "Спутник V" до сих пор не зарегистрировали во Всемирной организации здравоохранения.
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Условия въезда вакцинированным "Спутником V"
На данній момент в Израиле признают прививку признанными ВОЗ вакцинами от коронавируса:
- Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Sinovac;
- Sinopharm;
- Johnson&Johnson.
Однако Израиль также разрешает въезд тем, кто вакцинирован препаратом "Спутник V" при условии, что "результат сделанного в Израиле серологического анализа будет положительным". То есть по прилету в Израиль вакцинированные российским препаратом должны сделать тест на антитела.
Кроме того, до получения положительного результата серологического анализа и отрицательного ПЦР-теста, вакцинированные "Спутником V" должны находиться на карантине. ПЦР-тест соответствующим лицам необходимо сдать на третий день по прилету в Израиль.
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Условия вакцинации для въезда в Израиль
В целом для въезда в страну вакцинация против COVID-19 должна быть проведена в соответствии с процедурой, необходимой в Израиле. В частности, в страну разрешен въезд:
- если вакцинацию провели двумя дозами (или одной – производства компании Johnson&Johnson), в то же время от въезда в Израиль прошло не менее 14 дней с даты получения второй дозы;
- если вакцинацию провели бустерной дозой и до дня въезда в Израиль прошло 14 дней с даты прививки.
Признание российской вакцины: коротко
- Согласование и лицензирование российской вакцины против коронавируса продолжалось в Бразилии, которая решила отказаться от поставок препарата.
- В то же время, от российской вакцины "Спутник V" отказалась и Словакия.
- В сентябре 2021 года процесс сертификации российской вакцины "Спутник V" был приостановлен во Всемирной организации здравоохранения.
- В России в конце декабря назвали новое условие открытия КПВВ на Донбассе: захотели, чтобы Украина признала их несертифицированную вакцину "Спутник V". Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что Украина этого не будет делать.
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