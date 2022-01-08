Оновлені правила щодо в'їзду в країну з'явилися на сайті Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Водночас препарат "Супутник V" досі не зареєстрували у Всесвітній організації охорони здоров'я.

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Умови в'їзду вакцинованим "Супутником V"

Наразі в Ізраїлі визнають щеплення визнаними ВООЗ вакцинами від коронавірусу:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Sinovac;

Sinopharm;

Johnson&Johnson.

Проте Ізраїль також дозволяє в'їзд тим, хто вакцинований препаратом "Супутник V" за умови, що "результат зробленого в Ізраїлі серологічного аналізу буде позитивним". Тобто після прильоту в Ізраїль вакциновані російським препаратом повинні зробити тест на антитіла.

Крім того, до отримання позитивного результату серологічного аналізу та негативного ПЛР-тесту вакциновані "Супутником V" повинні перебувати на карантині. ПЛР-тест відповідним особам необхідно здати на третій день після прильоту в Ізраїль.

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Умови вакцинації для в'їзду в Ізраїль

Загалом задля в'їзду в країну вакцинація проти COVID-19 повинна бути проведена відповідно до процедури, необхідної в Ізраїлі. Зокрема, в країну дозволено в'їзд:

якщо вакцинацію провели двома дозами (або однією – виробництва компанії Johnson&Johnson), водночас від в'їзду до Ізраїлю минуло не менше, ніж 14 днів з дати отримання другої дози;

якщо вакцинацію провели бустерною дозою і до дня в'їзду в Ізраїль минуло 14 днів з дати щеплення.

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