Генштаб ЗСУ обрав нового очільника управління штурмових військ у складі Збройних Сил. Ним став Володимир Манько, який пройшов шлях від командира полку до керівника управління штурмових військ, що є прикладом розвитку в лавах армії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для РБК-Україна.

Дивіться також Треба реагувати миттєво: Сирський про втручання в управління на тактичному рівні

Кого призначили командиром управління штурмових військ?

Валентин Манько, якого днями призначили начальником управління штурмових військ має звання Герой України. Він заслужив цю нагороду за роки служби в АТО, ООС та під час повномасштабного вторгнення. Бойовий шлях Валентина Манька почався у 2014 році, а до призначення на нову посаду він керував 33 штурмовим полком.

Олександр Сирський відзначив кар'єрне зростання Валентина Манька. Він розповів, що воїн прийшов до війська з цивільного життя. Під час інтерв'ю головнокомандувач поставив Валентина Манька на один ряд з Робертом Бровді "Мадяром" і командирами окремих штурмових полків Олегом Ширяєвим та Юрієм Гаркавим.

Варто зазначити! У червні замість "Мадяра" 414 окрему бригаду безпілотних систем очолив молодший лейтенант Андрій Клименко. Про його заслуги та інші факти з життя можна прочитати в нашому матеріалі.

Сирський розповів також про історію створення штурмових військ ЗСУ, які спочатку нараховували лише три батальйони. Однак зараз штурмовики служать в окремих полках. У 2025 році Штурмові війська отримали самостійну командну структуру.

Хто такий Валентин Манько?

Валентин Манько керував 33-й окремим штурмовим полком, коли воїни проводили активні дії на Харківському, Курському та Покровському напрямках. Під командуванням Манька полк був залучений до численних бойових операцій. Манько особисто брав участь у боях та зазнав поранень.

У 2014 році Валентин Манько організував добровольчий підрозділ, що увійшов до "Правого сектору". За свою мужність, героїзм та відданість державі у 2024 році воїн отримав звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Відомо, що у 2014 році Валентин Манько продав власну сільгосптехніку та закупив військове спорядження для 1400 воїнів-добровольців. В АТО він брав участь, зокрема, в боях за Іловайськ, Донецький аеропорт, Дебальцеве, Красногорівку та Мар'їнку.

Вже під час повномасштабної війни Валентин Манько захищав Київську область, Гуляйполе, Маріуполь, Оріхів, Енергодар, Лисичанськ, Бахмут, а також Куп'янський, Новоселквський та Курахівський напрямки.

Нещодавнє призначення командира Сухопутних військ: що відомо?

Нагадаємо, у червні згідно з указом президента Володимира Зеленського Сухопутні війська ЗСУ очолив генерал Геннадій Шаповалов. Воїн обіймав посади від командира танкового взводу до командира 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Також Шаповалов був командувачем ОСУВ "Таврія" та військ оперативного командування "Південь".