Відповів на такі заяви Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю РБК-Україна, передає 24 Канал.

Чому Сирський залучений в управління на тактичному рівні?

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що обставини війни та високий рівень розвідданих вимагають від нього постійного контролю за ситуацією на всій лінії фронту.

За його словами, втрата навіть однієї позиції без своєчасного реагування може спричинити значні територіальні втрати.

Якщо я не буду володіти інформацією, тоді наші військовослужбовці, наприклад, можуть потрапити в полон, і ми матимемо більш негативні наслідки,

– сказав Сирський.

Він додав, що якщо може вирішити чи усунути проблему на початковому рівні, то має знати, що відбувається на лінії фронту.

Головком ЗСУ підкреслив, що попри його поінформованість і швидкі рішення, безпосереднє керівництво на полі бою здійснюють командири підрозділів. Крім того, саме командир несе відповідальність і краще знає, як діяти в конкретній ситуації.

Коли я командував "Хортицею", щоденно, двічі на добу я отримував розлогий наказ з Генерального штабу, де детально розписували, які дії мають бути на кожній з позицій,

– додав генерал.

Проте наразі в ЗСУ відмовилися від практики таких наказів. Тепер командирам доводять завдання короткими розпорядженнями та залишають простір для ухвалення рішень безпосередньо на полі бою.

Останні заяви Сирського: що відомо?