Ответил на такие заявления Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью РБК-Украина, передает 24 Канал.
Смотрите также Роспропаганда показала штурм оккупантов с флагом США: в ОП резко отреагировали
Почему Сырский вовлечен в управление на тактическом уровне?
Главнокомандующий ВСУ заявил, что обстоятельства войны и высокий уровень разведданных требуют от него постоянного контроля за ситуацией на всей линии фронта.
По его словам, потеря даже одной позиции без своевременного реагирования может повлечь значительные территориальные потери.
Если я не буду владеть информацией, тогда наши военнослужащие, например, могут попасть в плен, и мы будем иметь более негативные последствия,
– сказал Сырский.
Он добавил, что если может решить или устранить проблему на начальном уровне, то должен знать, что происходит на линии фронта.
Главком ВСУ подчеркнул, что несмотря на его осведомленность и быстрые решения, непосредственное руководство на поле боя осуществляют командиры подразделений. Кроме того, именно командир несет ответственность и лучше знает, как действовать в конкретной ситуации.
Когда я командовал "Хортицей", ежедневно, дважды в сутки я получал пространный приказ из Генерального штаба, где подробно расписывали, какие действия должны быть на каждой из позиций,
– добавил генерал.
Однако сейчас в ВСУ отказались от практики таких приказов. Теперь командирам доводят задачи короткими распоряжениями и оставляют пространство для принятия решений непосредственно на поле боя.
Последние заявления Сырского: что известно?
- Относительно ситуации на фронте. Российские войска концентрируются на Покровском и Запорожском направлениях. Там они осуществляют перегруппировку сил. По словам Сырского, общая ситуация на фронте свидетельствует о продолжении масштабного наступления России.
- О готовности России воевать годами. Такие слова россиян, по мнению Сырского, являются лишь бравадой. Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украина должна готовить современную армию и быть готовой к различным сценариям. Ведь враг способен быстро восстановить ресурсы и снова перейти в активные наступательные действия.
- О ложной информации в докладах. Александр Сырский подтвердил, что с фронта поступали ложные данные от командиров. Они могут создавать угрозу для военных и приводить к потерям.