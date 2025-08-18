Ответил на такие заявления Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью РБК-Украина, передает 24 Канал.

Почему Сырский вовлечен в управление на тактическом уровне?

Главнокомандующий ВСУ заявил, что обстоятельства войны и высокий уровень разведданных требуют от него постоянного контроля за ситуацией на всей линии фронта.

По его словам, потеря даже одной позиции без своевременного реагирования может повлечь значительные территориальные потери.

Если я не буду владеть информацией, тогда наши военнослужащие, например, могут попасть в плен, и мы будем иметь более негативные последствия,

– сказал Сырский.

Он добавил, что если может решить или устранить проблему на начальном уровне, то должен знать, что происходит на линии фронта.

Главком ВСУ подчеркнул, что несмотря на его осведомленность и быстрые решения, непосредственное руководство на поле боя осуществляют командиры подразделений. Кроме того, именно командир несет ответственность и лучше знает, как действовать в конкретной ситуации.

Когда я командовал "Хортицей", ежедневно, дважды в сутки я получал пространный приказ из Генерального штаба, где подробно расписывали, какие действия должны быть на каждой из позиций,

– добавил генерал.

Однако сейчас в ВСУ отказались от практики таких приказов. Теперь командирам доводят задачи короткими распоряжениями и оставляют пространство для принятия решений непосредственно на поле боя.

Последние заявления Сырского: что известно?