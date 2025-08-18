Генштаб ВСУ избрал нового руководителя управления штурмовых войск в составе Вооруженных Сил. Им стал Владимир Манько, который прошел путь от командира полка до руководителя управления штурмовых войск, что является примером развития в рядах армии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сирского для РБК-Украина.

Кого назначили командиром управления штурмовых войск?

Валентин Манько, которого на днях назначили начальником управления штурмовых войск имеет звание Герой Украины. Он заслужил эту награду за годы службы в АТО, ООС и во время полномасштабного вторжения. Боевой путь Валентина Манько начался в 2014 году, а до назначения на новую должность он руководил 33 штурмовым полком.

Александр Сырский отметил карьерный рост Валентина Манько. Он рассказал, что воин пришел в армию из гражданской жизни. Во время интервью главнокомандующий поставил Валентина Манько на один ряд с Робертом Бровди "Мадьяром" и командирами отдельных штурмовых полков Олегом Ширяевым и Юрием Гаркавым.

Стоит отметить! В июне вместо "Мадьяра" 414 отдельную бригаду беспилотных систем возглавил младший лейтенант Андрей Клименко. О его заслугах и других фактах из жизни можно прочитать в нашем материале.

Сырский рассказал также об истории создания штурмовых войск ВСУ, которые сначала насчитывали всего три батальона. Однако сейчас штурмовики служат в отдельных полках. В 2025 году Штурмовые войска получили самостоятельную командную структуру.

Кто такой Валентин Манько?

Валентин Манько руководил 33-й отдельным штурмовым полком, когда воины проводили активные действия на Харьковском, Курском и Покровском направлениях. Под командованием Манько полк был привлечен к многочисленным боевым операциям. Манько лично участвовал в боях и получил ранения.

В 2014 году Валентин Манько организовал добровольческое подразделение, вошедшее в "Правый сектор". За свое мужество, героизм и преданность государству в 2024 году воин получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Известно, что в 2014 году Валентин Манько продал собственную сельхозтехнику и закупил военное снаряжение для 1400 воинов-добровольцев. В АТО он участвовал, в частности, в боях за Иловайск, Донецкий аэропорт, Дебальцево, Красногоровку и Марьинку.

Уже во время полномасштабной войны Валентин Манько защищал Киевскую область, Гуляйполе, Мариуполь, Орехов, Энергодар, Лисичанск, Бахмут, а также Купянский, Новоселквський и Кураховский направления.

Недавнее назначение командира Сухопутных войск: что известно?

Напомним, в июне согласно указу президента Владимира Зеленского Сухопутные войска ВСУ возглавил генерал Геннадий Шаповалов. Воин занимал должности от командира танкового взвода до командира 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Также Шаповалов был командующим ОСУВ "Таврия" и войск оперативного командования "Юг".