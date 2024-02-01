"Цей присмак і запах свободи": звільнений вчора з полону Валерій Васильєв написав щемливий вірш
Україна змогла повернути додому понад 200 наших захисників. Серед них – Валерій Васильєв. Військовий написав вірш, який розчулює до сліз.
Раніше стало відомо, що наша держава повернула додому багато військових, а також і цивільних людей. Масштабний обмін військовополоненими стався 31 січня 2024 року.
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Український захисник написав вірш, від якого щемить серце
Валерій Васильєв був у ворожій неволі довгих повітора роки. Звільнений 31 січня з полону захисник України сьогодні прокинувся на вільній землі.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував рядки написані нашим воїном.
Валерій Васильєв описав свої почуття після повернення додому. В поезії він висловився про велич української природи. Незламність бойового духу – те, що прослідковується в кожному слові вірша Валерія Васильєва.
В рядках його поезії читається невимовна сила та віра.
Вірш від Валерія Васильєва:
Нарешті я вдома, хвала небесам,
Цей присмак і запах свободи!
Я дивлюсь – і не вірю власним очам
На красу Батьківщини природи.
Тут жовті лани і небесна блакить
Поєднанні в стяг гармонійно.
Ну як же тут можна тебе не любить?
Ти ненько моя, Україно!
Цю радості мить півтора роки чекав,
Та вірив, завжди сподівався.
Ось і для мене час щастя настав:
Так довго назад повертався!
Щоб нарешті вголос заспівати рядки,
Що не вмерли слава і воля,
Що нарешті і нам, полонені брати,
Волі всміхнулася доля.
Я вдячний Народу, друзям, сім’ї,
Що про нас не забула країна,
Низький вам уклін до самої землі.
Хай квітне моя Батьківщина!
Україна провела великий обмін полоненими
- Президент України Володимир Зеленським повідомив про повернення додому 207 людей. Він наголошував, що серед них є як і воїни, так і цивільні.
- "Маємо повернути всіх. Працюємо над цим", – додав український президент. Він висловив вдячність усім, хто був залучений до проведення цього обміну.
- Серед тих, кого вдалося врятувати, майже половина – захисники Маріуполя. Проте, жодного бійця "Азову" у межах цього обміну окупанти не віддали.