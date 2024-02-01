"Цей присмак і запах свободи": звільнений вчора з полону Валерій Васильєв написав щемливий вірш

Україна змогла повернути додому понад 200 наших захисників. Серед них – Валерій Васильєв. Військовий написав вірш, який розчулює до сліз.

Раніше стало відомо, що наша держава повернула додому багато військових, а також і цивільних людей. Масштабний обмін військовополоненими стався 31 січня 2024 року.

Дивіться також Обмін полоненими: чи повернули захисників, які нібито були на Іл-76, що впав під Бєлгородом

Український захисник написав вірш, від якого щемить серце

Валерій Васильєв був у ворожій неволі довгих повітора роки. Звільнений 31 січня з полону захисник України сьогодні прокинувся на вільній землі.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував рядки написані нашим воїном.

Валерій Васильєв описав свої почуття після повернення додому. В поезії він висловився про велич української природи. Незламність бойового духу – те, що прослідковується в кожному слові вірша Валерія Васильєва.

В рядках його поезії читається невимовна сила та віра.

Вірш від Валерія Васильєва:

Нарешті я вдома, хвала небесам,

Цей присмак і запах свободи!

Я дивлюсь – і не вірю власним очам

На красу Батьківщини природи.

Тут жовті лани і небесна блакить

Поєднанні в стяг гармонійно.

Ну як же тут можна тебе не любить?

Ти ненько моя, Україно!

Цю радості мить півтора роки чекав,

Та вірив, завжди сподівався.

Ось і для мене час щастя настав:

Так довго назад повертався!

Щоб нарешті вголос заспівати рядки,

Що не вмерли слава і воля,

Що нарешті і нам, полонені брати,

Волі всміхнулася доля.

Я вдячний Народу, друзям, сім’ї,

Що про нас не забула країна,

Низький вам уклін до самої землі.

Хай квітне моя Батьківщина!

Україна провела великий обмін полоненими