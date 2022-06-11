Ваші чоловіки – в могилах, – Лисянський емоційно звернувся до мешканців окупованого Донбасу

На Донеччині та Луганщині війна почалася ще 2014 року. Наразі, під час активної фази повномасштабного вторгнення, мешканцям окупованих територій слід чинити хай тихий, але опір.

Про це для 24 каналу сказав правозахисник Петро Лисянський. Він є уродженцем Антрациту, що на Луганщині. Лисянський звернувся до своїх краян, які перебувають в окупації.

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20 років тому називали бандерівцями

Правозахисник зазначив, що виріс за 70 кілометрів від Росії. Він займався спортом в дитинстві й розповів, що для дітей було за честь носити спортивний синьо-жовтий костюм. Це символізувало приналежність до збірної міста.

"Їздили в Ростов на тренування і нас навіть тоді називали нас там бандерівцями. Ви ж пам'ятаєте, як ми тоді себе захищали, хоча ми були з шахтарського містечка і фактично зовні від них (росіян – 24 канал) не відрізнялися. Це був 2000 рік", – сказав Лисянський.

До речі В "адміністраціях" бойовиків на Донбасі будуть "чистки", почалось протистояння, – правозахисник

Що залишилось після шахт

Правозахисник звернувся до жінок, які в окупації. Він запитав, чи знають вони, де зараз їхні чоловіки

"Частина ваших чоловіків – в могилі, тому що їх примусово мобілізували на фронт, а інші на заробітках. Ви пам'ятаєте той час, 2008 рік, коли зарплата на шахтах була тисячу – півтори тисячі доларів", – сказав правозахисник.

За словами Лисянського, навіть на найгірших шахтах звичайний робітник отримував 15 – 18 тисяч гривень під час курсу долара 8 – 12 гривень. Він сказав, що батьки навіть намагалися відправити дітей вчитися в університети на гірничі спеціальності. Вчитись там було престижно. Проте зараз всі шахти знищили.

Ваші чоловіки в пошуках грошей у Росії. Ви зараз боїтесь за своїх дітей, бо не знаєте – мобілізують їх чи ні. Запитайте себе, хто до цього призвів. Згадайте 2014 рік і що вони вам обіцяли. Згадайте, з ким ви були на цих проросійських мітингах. Ви були там з чоловіками. Зараз чоловіки в могилі,

– звернувся до краян Лисянський.

Росіяни вбивають тих, хто їм допомагав

Правозахисник зазначив, що зараз до нього пишуть жінки, чоловіків яких взяли в полон у Харківській області або на Півночі України. Слід подумати, що саме ті робили на підконтрольній Україні території.

"Хто їх туди відправляє. Подумайте, хто керує вами і як у вас влада мінялася. Як її вбивають і присилають на місця росіян. Окремо хочу звернутися до чиновників адміністрацій, які працювали під час того як її території контролювала Україна, а потім залишилися працювати під час окупації. Ви не треба Росії. Замисліться, що відбувається", – сказав правозахисник.

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Він заявив, що на Донбасі багато що залежить від політичної волі людей. Лисянський закликав відмовлятися від російських паспортів і проганяти владу. Якщо це неможливо, то хоча б нікого не підтримувати й просто ігнорувати, оскільки тихий спротив також дуже важливий.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Петром Лисянським: дивіться відео