Про це для 24 каналу сказав правозахисник Петро Лисянський. Він є уродженцем Антрациту, що на Луганщині. Лисянський звернувся до своїх краян, які перебувають в окупації.

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20 років тому називали бандерівцями

Правозахисник зазначив, що виріс за 70 кілометрів від Росії. Він займався спортом в дитинстві й розповів, що для дітей було за честь носити спортивний синьо-жовтий костюм. Це символізувало приналежність до збірної міста.

"Їздили в Ростов на тренування і нас навіть тоді називали нас там бандерівцями. Ви ж пам'ятаєте, як ми тоді себе захищали, хоча ми були з шахтарського містечка і фактично зовні від них (росіян – 24 канал) не відрізнялися. Це був 2000 рік", – сказав Лисянський.

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Що залишилось після шахт

Правозахисник звернувся до жінок, які в окупації. Він запитав, чи знають вони, де зараз їхні чоловіки

"Частина ваших чоловіків – в могилі, тому що їх примусово мобілізували на фронт, а інші на заробітках. Ви пам'ятаєте той час, 2008 рік, коли зарплата на шахтах була тисячу – півтори тисячі доларів", – сказав правозахисник.

За словами Лисянського, навіть на найгірших шахтах звичайний робітник отримував 15 – 18 тисяч гривень під час курсу долара 8 – 12 гривень. Він сказав, що батьки навіть намагалися відправити дітей вчитися в університети на гірничі спеціальності. Вчитись там було престижно. Проте зараз всі шахти знищили.

Ваші чоловіки в пошуках грошей у Росії. Ви зараз боїтесь за своїх дітей, бо не знаєте – мобілізують їх чи ні. Запитайте себе, хто до цього призвів. Згадайте 2014 рік і що вони вам обіцяли. Згадайте, з ким ви були на цих проросійських мітингах. Ви були там з чоловіками. Зараз чоловіки в могилі,

– звернувся до краян Лисянський.

Росіяни вбивають тих, хто їм допомагав

Правозахисник зазначив, що зараз до нього пишуть жінки, чоловіків яких взяли в полон у Харківській області або на Півночі України. Слід подумати, що саме ті робили на підконтрольній Україні території.

"Хто їх туди відправляє. Подумайте, хто керує вами і як у вас влада мінялася. Як її вбивають і присилають на місця росіян. Окремо хочу звернутися до чиновників адміністрацій, які працювали під час того як її території контролювала Україна, а потім залишилися працювати під час окупації. Ви не треба Росії. Замисліться, що відбувається", – сказав правозахисник.

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Він заявив, що на Донбасі багато що залежить від політичної волі людей. Лисянський закликав відмовлятися від російських паспортів і проганяти владу. Якщо це неможливо, то хоча б нікого не підтримувати й просто ігнорувати, оскільки тихий спротив також дуже важливий.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Петром Лисянським: дивіться відео