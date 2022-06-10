Про це 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. Він припустив, чим керуються бойовики Росії.

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Для них це важливо, а вони досі не можуть зробити це, – Лисянський

Правозахисник вважає, що заявою про те, що Росія зобов'язана захопити всю Донеччину та Луганщину у Кремлі самі собі створили помилку. Російські загарбники ж справді думали, що звичайні українці, політики та ЗСУ злякаються й утікатимуть з Києва та інших частин України.

Як пригадав Лисянський, коли окупанти пішли широкомасштабним наступом на українську територію, то вони з початку анонсували захоплення Луганської та Донецької областей, проте почали наступати з Києва. Саме тому завчасно планували обмежитись не лише Донбасом.

Їм потрібна була вся Україна. На сьогодні для них це (окупація всього Донбасу – 24 канал) важливо, тому що це анонсував Путін. Він сказав, що "звільнять" ці території. Уже більше ніж 100 днів не можуть зробити це,

– наголосив правозахисник.

Він додав, що провал російських військових у битві за Донбас є навіть зовнішньополітичним, а внутрішньополітичним ударом по їхньому диктатору та лідеру в країни, бо він так сказав.

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Проте Україна ламає все те, що заявив російський президент-убивця, тому вони й планують це виконати потім. У них може бути наступна стратегія та плани у разі ймовірної окупації всього Донбасу.

Павло Лисянський Правозахисник Якщо вони повністю захоплять Донецьку та Луганську області, то казатимуть, що "нам потрібна якась буферна зона, тому що ми маємо бути впевнені, що ви (Україна – 24 канал) по нас не стрілятимете, оскільки ми вас повністю не демілітаризувати".

Битва за Донбас: коротко про найголовніше

Росія планувала до 9 травня, до "дня побєдобєсія", повністю захопити Донецьку та Луганську області. Мовляв, це буде "перемога" до параду у Москві. Через це тривала велика битва за Донбас, де цю частину України нещадно обстрілювали й атакували. Роблять це окупанти й по нині, зосередивши там максимум зусиль.

Наразі на Сході України росіяни просуваються надзвичайно повільно та виконати свої мрії щодо захоплення всієї Донеччини та Луганщини не можуть й досі.

Зокрема, зараз тривають криваві бої за Сєвєродонецьк. Ситуація у місті змінюється щодня, однак Сєвєродонецьк російські загарбники так і не змогли досі окупувати. Плани російської армії щодо захоплення Сєвєродонецька провалилися так само як і мрії захопити весь Донбас до 9 травня, так і Україну за 3 дні.

За даними розвідки Великої Британії станом на ранок 10 червня, більша частина Сєвєродонецька перебуває під контролем росіян. Однак їм не вдається оточити місто з півночі та півдня. У місті тривають активні бої.

Помітно, що російський президент Володимир Путін переоцінив можливості своєї армії. Він дав війську наказ захопити всю Луганську область до 1 червня. На Донеччину очільник Кремля таких великих надій не покладав, тому зразу сказав, що на "захоплення" окупанти мають час до 1 липня.

Проте росіяни провалюють кожен дедлайн. Кінцеві терміни змінюються постійно. Наприклад, Сєвєродонецьк Росія мала захопити до 10 червня. Тепер же новий термін – це 22 червня.

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