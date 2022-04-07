Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі розповів експредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

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Вони (росіяни – 24 канал) намагаються посилити атаки на Донбасі, та, думаю, окупувати увесь Донбас до 9 травня, щоб оголосити про "перемогу", – зазначив експредставник Держдепу США.

Чому у росіян мало шансів досягти мети

За словами Волкера, збройні сили Росії перебувають у не дуже доброму стані.

Якщо навіть поповнити вже наявні бойові підрозділи призовниками й резервістами, які не тренувалися, а також другосортною технікою, замість тієї, що була на початку війни, шансів досягти навіть обмежених цілей у росіян небагато. Також у них не зникнуть проблеми з командуванням.

Водночас Україні потрібна уся можлива допомога Заходу: різні види озброєння, включно з артилерією, бойовими машинами, танками,

– наголосив Волкер.

Це необхідно для того, аби українська армія могла просуватись вперед, а також повертати й утримувати під контролем території, з яких виганятимуть росіян.

"Думаю, зараз той момент, коли Україна має перевагу у війні. Важливо, щоб Захід щоразу більше схилявся до того, аби надати українським Збройним Силам усю потрібну техніку", – додав експредставник Держдепу США.

Повне інтерв'ю з Куртом Волкером дивіться 7 квітня о 21:00 на ютубі 24 каналу. Не пропустіть!

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