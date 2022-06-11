Об этом 24 каналу сказал правозащитник Петр Лисянский. Он является уроженцем Антрацита, что на Луганщине. Лисянский обратился к землякам, которые находятся в оккупации.

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20 лет назад называли бандеровцами

Правозащитник отметил, что вырос в 70 километрах от России. Он занимался спортом в детстве и рассказал, что для детей было честью носить спортивный сине-желтый костюм. Это символизировало принадлежность к сборной города.

"Ездили в Ростов на тренировку и нас даже тогда называли там бандеровцами. Вы же помните, как мы тогда себя защищали, хотя мы были из шахтерского городка и фактически внешне от них (россиян – 24 канала) не отличались. Это был 2000 год", – сказал Лисянский.

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Что осталось после шахт

Правозащитник обратился к женщинам в оккупации. Он спросил, знают ли они, где сейчас их мужья.

"Часть ваших мужей – в могиле, потому что их принудительно мобилизовали на фронт, а другие на заработках. Вы помните то время, 2008 год, когда зарплата на шахтах была тысячу – полторы тысячи долларов", – сказал правозащитник.

По словам Лисянского, даже на самых плохих шахтах обычный рабочий получал 15 – 18 тысяч гривен при курсе доллара 8 – 12 гривен. Он сказал, что родители даже пытались отправить детей учиться в университеты на горные специальности. Учиться там было престижно. Однако сейчас все шахты уничтожили.

Ваши мужья в поисках денег в России. Вы сейчас боитесь за своих детей, потому что не знаете – мобилизуют их или нет. Спросите себя, кто к этому привел. Вспомните 2014 год, и что они вам обещали. Вспомните, с кем вы были на этих пророссийских митингах. Вы были там с мужьями. Сейчас мужья в могиле,

– обратился к землякам Лисянский.

Россияне убивают тех, кто им помогал

Правозащитник отметил, что сейчас ему пишут женщины, мужей которых пленили в Харьковской области или на Севере Украины. Следует подумать, что именно те делали на подконтрольной Украине территории.

"Кто их туда отправляет. Подумайте, кто руководит вами и как у вас власть менялась. Как ее убивают и присылают на места россиян. Отдельно хочу обратиться к чиновникам администраций, которые работали во время того, как территории контролировала Украина, а потом остались работать во время оккупации. Вы не нужны России. Задумайтесь, что происходит", – сказал правозащитник.

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Он заявил, что на Донбассе многое зависит от политической воли людей. Лисянский призвал отказываться от российских паспортов и прогонять власть. Если это невозможно, то хотя бы никого не поддерживать и просто игнорировать, поскольку тихое сопротивление тоже очень важно.

Обратите внимание – полное интервью с Петром Лисянским: смотрите видео