Ваши мужчины – в могилах, – Лисянский эмоционально обратился к жителям оккупированного Донбасса

В Донецкой и Луганской областях война началась еще в 2014 году. Сейчас, во время активной фазы полномасштабного вторжения, жителям оккупированных территорий следует оказывать пусть тихое, но сопротивление.

Об этом для 24 канала сказал правозащитник Петр Лисянский. Он является уроженцем Антрацита Луганщины. Лисянский обратился к своим краянам, находящимся в оккупации.

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20 лет назад называли бандеровцами

Правозащитник отметил, что вырос в 70 километрах от России. Он занимался спортом в детстве и рассказал, что для детей было за честь носить спортивный сине-желтый костюм. Это символизировало принадлежность к сборной города.

"Ездили в Ростов на тренировку и нас даже тогда называли нас там бандеровцами. Вы же помните, как мы тогда себя защищали, хотя мы были из шахтерского городка и фактически снаружи от них (россиян – 24 канала) не отличались. Это был 2000 год", – сказал Лисянский.

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Что осталось после шахт

Правозащитник обратился к женщинам в оккупации. Он спросил, знают ли они, где сейчас их мужчины

"Часть ваших мужчин – в могиле, потому что их принудительно мобилизовали на фронт, а другие на заработках. Вы помните то время, 2008 год, когда зарплата на шахтах была тысячу – полторы тысячи долларов", – сказал правозащитник.

По словам Лисянского, даже на худших шахтах обычный рабочий получал 15 – 18 тысяч гривен во время курса доллара 8 – 12 гривен. Он сказал, что родители даже пытались отправить детей учиться в университеты по горным специальностям. Учиться там было престижно. Однако сейчас все шахты были уничтожены.

Ваши мужчины в поисках денег в России. Вы сейчас боитесь за своих детей, потому что не знаете – мобилизуют их или нет. Спросите себя, кто к этому привел. Вспомните 2014 год, и что они вам обещали. Вспомните, с кем вы были на этих пророссийских митингах. Вы были там с мужчинами. Сейчас мужчины в могиле,

– обратился к землянам Лисянский.

Россияне убивают тех, кто им помогал

Правозащитник отметил, что сейчас к нему пишут женщины, мужчин которых пленили в Харьковской области или на Севере Украины. Следует подумать, что именно те делали на подконтрольной Украине территории.

"Кто их туда отправляет. Подумайте, кто руководит вами и как у вас власть менялась. Как ее убивают и присылают на места россиян. Отдельно хочу обратиться к чиновникам администраций, которые работали во время того, как ее территории контролировала Украина, а потом остались работать под время оккупации. Вы не нужно России. Задумайтесь, что происходит", – сказал правозащитник.

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Он заявил, что на Донбассе многое зависит от политической воли людей. Лисянский призвал отказываться от российских паспортов и прогонять власть. Если это невозможно, то хотя бы никого не поддерживать и просто игнорировать, поскольку тихое сопротивление тоже очень важно.

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