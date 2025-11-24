Пережили найскладніше, – полковник запасу дав прогноз, якою буде зима цього року

Україна входить у нову зиму після найважчого сезону 2022 року, коли масовані удари Росії били по енергетиці, а засобів ППО бракувало. Зараз ситуація інша, але загроза повторних обстрілів і можливих блекаутів нікуди не зникла.

Полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, від чого залежатиме ця зима для України. Він звернув увагу на кілька чинників, які визначатимуть, наскільки напруженим буде цей період.

Дивіться також Тисяча "Шахедів" одночасно: авіаексперт відповів, чи здатна Росія на таку атаку

Чому нинішня зима не буде повторенням 2022 року?

Світан пояснив, що найважчий період Україна пережила саме тоді, коли не мала достатньої ППО і Росія могла безперешкодно застосовувати різні типи ракет. У 2022 році енергосистема була менш стійкою, а масовані удари інколи заходили сотнями. Нині ситуація інша, оскільки країна має більше засобів для стримування атак.

Ми найважчий зимовий період уже пережили, коли у нас не було ППО і росіяни в нашому небі робили, що хотіли,

– наголосив полковник запасу.

Попереду все ж залишаються складні місяці, оскільки удари Росії триватимуть. Україна може зіткнутися з певними відключеннями та окремими блекаутами. Попри це, зима буде прохідною, і країна здатна втримати стійкість навіть за умов нових обстрілів.

Посилення ППО як ключ до зменшення втрат

Зменшити втрати цієї зими можна лише за умови посилення протиповітряної оборони. Йдеться про збільшення щільності фронтової та об'єктової ППО, а також про підняття в небо легкомоторної авіації, яка досі не була закуплена. За його словами, без цього Україна й надалі залишатиме відкритими окремі напрямки для російських ударів.

Питання у втратах, і їх можна зменшити. Це робиться збільшенням щільності ППО, яку треба заводити по ешелонах, посилювати фронтову й об'єктову оборону та ставити на крило легкомоторну авіацію,

– пояснив полковник запасу.

Таке посилення дозволило б краще витримувати масовані удари Росії. Воно зменшило б навантаження на енергосистему під час атак. Додаткова авіація допомогла б закривати проблемні ділянки й підтримувати стабільність повітряного захисту.

Як удари по російській економіці можуть змінити зиму?

Світан наголосив, що однією з головних задач України цієї зими є тиск на російську економіку. Йдеться про удари по нафтопереробних і газопереробних заводах, енергетичних об'єктах та інфраструктурних вузлах, які живлять Москву. На його думку, створення блекаутів у російській столиці здатне суттєво змінити підхід Кремля до продовження ударів по Україні.

Нам треба відпрацювати російську економіку, спробувати покласти її ударами по НПЗ, енергетиці та створенням блекаутів у Москві, щоб вони цю зиму пережили гірше, ніж ми,

– пояснив він.

Сили оборони України вже кілька місяців системно б'ють по російських тилах, і важливо не зупиняти цю динаміку. Особливу загрозу він бачить у можливих "мирних" ініціативах, які можуть послабити санкції проти Москви й обмежити удари по її інфраструктурі. Це, на його думку, стало б серйозною проблемою для України в наступну зиму та подальшу війну.

Що відомо про останні атаки росіян?