Сценарію не було, – режисер документалки про Маріуполь розповів чутливі деталі створення фільму

російські окупанти знищили Маріуполь і зламали долі сотень тисяч його жителів. Важливо, аби світ знав правду про те, що накоїли загарбники.

Про це 24 каналу розповів український режисер Максим Літвінов. Прем'єра його документальної стрічки "Маріуполь. Невтрачена надія" відбулася 22 серпня на 24 каналі.

Зверніть увагу "Втрачений дім": 24 канал презентує фільм про міста Київщини, які зруйнували росіяни

Як відбувалися зйомки стрічки

Зйомки фільму давалися дуже важко. Як розповів Літвінов, дуже важливо було показати трагедію міста через історії його жителів.

Максим Літвінов Режисер Коли ми писали інтерв'ю, то намагалися не переривати людей. Ми ставили дуже мало питань і надавали людям можливість розповісти їхню історію. Ми не намагалися звести ці оповіді до якоїсь концепції. У фільму не було початкового сценарію. Ми просто їхали до людей і слухали їхні історії.

Він додав, що у документальній стрічці "Маріуполь. Невтрачена надія" немає жодного авторського тексту чи закадрового голосу.

"Ми обрали максимально правдиву форму", – зазначив Літвінов.

російські "танці на кістках"

За словами режисера, під час пошуку матеріалів для фільму команда натрапила на багато відео, яке знімають в Маріуполі російські документалісти.

"Вони демонструють "щасливих" мешканців Маріуполя, які нібито нарешті дочекалися "звільнення" і, наприклад, грають весілля. Це танці на кістках", – сказав він.

Читайте також Зомбі, які думали, що "рятують" нас, – лікар з Маріуполя про російських окупантів

Потім російські пропагандисти везуть свої брехливі фільми до Європи та показують тамтешнім жителям свою картину того, що відбувається у зруйнованому окупантами місті.

Нам всім треба працювати над тим, щоб розповідати правду, яка на нашій стороні. На відміну від наших північних сусідів, ми маємо давати людям висловитися без пропаганди чи якихось концепцій. Просто дати людям змогу розповісти те, що вони пережили,

– наголосив Літвінов.

"Важливо, щоб у світі чули наш голос"

Тому, за його словами, вкрай важливо, аби фільм "Маріуполь. Невтрачена надія" побачили за кордоном. 24 серпня, у День Незалежності України, у 40 містах світу заплановані акції, які мають на меті популяризувати документальну стрічку.

До теми Дивитися важко, не дивитися – ще важче: українці розчулені потужним фільмом про Маріуполь

"Ми обирали ті міста, де проживає приблизно 500 тисяч мешканців. Тобто вони дуже схожі на Маріуполь. У цих містах протягом кількох днів стрічка буде демонструватися на спеціальних показах", – розповів режисер.

Дуже важливо, щоб у Європі й у світі було чутно наш голос. Адже в Україні всі розуміють, що відбувається. А ось за кордоном "не все так однозначно",

– зазначив Літвінов.

Максим Літвінов розповів про роботу над фільмом про Маріуполь: дивіться відео

Фільм переклали іншими мовами

Для того, аби іноземцям було легше сприймати стрічку, українська команда створила версії фільму мінімум 10 іноземними мовами.

"Також є європейські дистриб'ютори, які зараз займаються питаннями прокату цього фільму на телебаченні", – розповів режисер.

В оригіналі ж герої фільму говорять російською. За словами Літвінова, люди під час зйомок запитували, якою мовою краще розмовляти. Коли ж отримували можливість обирати самим, переходили на російську.

"Як на мене, це дуже іронічно. "Асвабадітєлі" абсолютно російськомовного міста, які бомбили його кілька місяців, боролися проти російськомовного населення",

– зауважив режисер.

Режисер шукає нових героїв

Як розповів Літвінов, історій маріупольців було так багато, що не всі вдалося вмістити в один фільм. У його планах – зробити цикл фільмів про Маріуполь. Зараз режисер шукає нових героїв для наступного фільму.

Ми шукаємо людей з історіями, які вже жили під окупацією. Для них пекло ще не закінчилося і триває прямо зараз,

– сказав Літвінов.

"Маріуполь. Невтрачена надія": дивіться на 24 каналі

"Маріуполь. Невтрачена надія" – це частина циклу документальних фільмів у межах проєкту "А потім прийшли "братья", яке до Дня Незалежності України зняло Об'єднання Українських Продюсерів. Також до циклу фільмів входять стрічки "Дев'ять життів", "Вокзал надії" та Втрачений дім".