Сценария не было, – режиссер документалки о Мариуполе рассказал детали создания фильма

российские оккупанты уничтожили Мариуполь и сломали судьбы сотен тысяч его жителей. Важно, чтобы мир знал правду о том, что натворили захватчики.

Об этом 24 каналу рассказал украинский режиссер Максим Литвинов. Премьера его документальной ленты "Мариуполь. Неутраченная надежда" состоялась 22 августа на 24 канале.

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Как происходили съемки ленты

Съемки фильма давались очень тяжело. Как рассказал Литвинов, очень важно было показать трагедию города из-за истории его жителей.

Максим Литвинов Режиссер Когда мы писали интервью, то старались не прерывать людей. Мы задавали очень мало вопросов и предоставляли людям возможность рассказать их историю. Мы не пытались свести эти рассказы к какой-либо концепции. У фильма не было исходного сценария. Мы просто ехали к людям и слушали их истории.

Он добавил, что в документальной ленте "Мариуполь. Неутраченная надежда" нет ни одного авторского текста или закадрового голоса.

"Мы выбрали максимально правдивую форму", – отметил Литвинов.

русские "танцы на костях"

По словам режиссера, при поиске материалов для фильма команда наткнулась на много видео, которое снимают в Мариуполе российские документалисты.

"Они демонстрируют "счастливых" жителей Мариуполя, которые якобы наконец-то дождались "освобождения" и, например, играют свадьбу. Это танцы на костях", — сказал он.

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Затем российские пропагандисты везут свои лживые фильмы в Европу и показывают тамошним жителям свою картину происходящего в разрушенном оккупантами городе.

Нам всем нужно работать над тем, чтобы рассказывать правду на нашей стороне. В отличие от наших северных соседей, мы должны давать людям высказаться без пропаганды или каких-либо концепций. Просто дать людям возможность рассказать то, что они пережили,

– подчеркнул Литвинов.

"Важно, чтобы в мире слышали наш голос"

Поэтому, по его словам, очень важно, чтобы фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда" увидели за границей. 24 августа, в День Независимости Украины, в 40 городах мира запланированы акции, имеющие целью популяризировать эту документальную ленту.

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"Мы выбирали те города, где проживает около 500 тысяч жителей. То есть они очень похожи на Мариуполь. В этих городах в течение нескольких дней лента будет демонстрироваться на специальных показах", – рассказал режиссер.

Очень важно, чтобы в Европе и мире был слышен наш голос. Ведь в Украине все понимают, что происходит. А вот за границей "не все так однозначно",

– отметил Литвинов.

Максим Литвинов рассказал о работе над фильмом о Мариуполе: смотрите видео

Фильм перевели на другие языки

Для того чтобы иностранцам было легче воспринимать ленту, украинская команда создала версии фильма минимум 10 иностранными языками.

"Также есть европейские дистрибьюторы, сейчас занимающиеся вопросами проката этого фильма на телевидении", — рассказал режиссер.

В оригинале же герои фильма говорят по-русски. По словам Литвинова, люди во время съемок спрашивали, на каком языке лучше разговаривать. Когда же получали возможность выбирать самим, переходили на русский язык.

"По-моему, это очень иронично. "Асвабадители" абсолютно русскоязычного города, бомбившие его несколько месяцев, боролись против русскоязычного населения",

– заметил режиссер.

Режиссер ищет новых героев

Как рассказал Литвинов, историй мариупольцев было так много, что не все удалось поместить в один фильм. В его планах – сделать цикл фильмов о Мариуполе. Сейчас режиссер ищет новых героев для следующего фильма.

Мы ищем людей с историями, уже жившими под оккупацией. Для них ад еще не кончился и продолжается прямо сейчас,

– сказал Литвинов.

"Мариуполь. Неутраченная надежда": смотрите на 24 канале

"Мариуполь. Неутраченная надежда" – это часть цикла документальных фильмов в рамках проекта "А затем пришли "братья", которое ко Дню Независимости Украины сняло Объединение Украинских Продюсеров. Также в цикл фильмов входят ленты "Девять жизней", "Вокзал" надежды" и Утраченный дом".