Убивство Андрія Парубія: підозрюваного додатково звинувачують у державній зраді
- Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія додатково звинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану.
- Слідство стверджує, що він діяв на замовлення російських спецслужб, які профінансували підготовку до вбивства.
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру. На підставі нових доказів його дії додатково кваліфікували за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Окрім того чоловіка звинувачують у посяганні на життя нардепа та у незаконному поводженні зі зброєю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.
Дивіться також Виявився фанатом СРСР: слідчі провели обшуки в підозрюваного у вбивстві Парубія
Що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія?
Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові. У цьому злочині підозрюють 52-річного львів'янина, який наразі перебуває під вартою без права внесення застави.
Слідство стверджує, що підозрюваний діяв на замовлення спецслужб Росії.
Понад рік тому його завербували росіяни. Відтоді він отримував "завдання" і "звітував" про їхнє виконання окупантам.
СБУ зазначає, що спочатку львів'янин передавав Росії позиції ЗСУ і намагався стежити за залізничними ешелонами з пальним.
Після перевірки готовності агента до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину. Щоб виконати "замовлення" держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата,
– повідомили у службі.
Підозрюваний також готувався до втечі за кордон, але його завчасно затримали на Хмельниччині.
Вбивство Парубія: останні новини
Нещодавно слідство обмежило доступ до справи Парубія. Причиною називають можливий негативний вплив розголошення деталей на хід розслідування.
Зброю, з якої вбили політика, наразі не знайдено, пошуки тривають. Нагадаємо, що у нього було здійснено 8 пострілів.
1 жовтня Володимир Зеленський надав Андрію Парубію звання Героя України посмертно.