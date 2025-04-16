В Івано-Франківську підлітки вбили 19-річного хлопця: у поліції розповіли деталі злочину

На околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів правоохоронці виявили тіло 19-річного хлопця з ножевими пораненнями. До вбивства місцевого мешканця причетні підлітки.

Поліцейським вдалося встановити особи неповнолітніх зловмисників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

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Що відомо про вбивство хлопця в Івано-Франківську

За даними поліції, правоохоронці встановили особи трьох неповнолітніх хлопців, які були причетні до злочину. Двох з них вдалося затримати.

Слідчі слідчого управління поліції Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за пунктами 4 та 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – вбивство вчинене з особливою жорстокістю та за попередньою змовою групи осіб. Наразі із затриманими працюють поліцейські.

До слова, раніше на Тернопільщині правоохоронці виявили тіло зниклого 23-річного чоловіка, якого шукали понад тиждень. Загиблого знайшли у затопленому підвалі недобудованого гаража.

Зазначимо, що причиною смерті стало утоплення. За цим фактом відкрите провадження з поміткою "нещасний випадок". Наразі слідство все ще триває.