Кухонним ножем відділив голову сусіда від тіла: деталі моторошного вбивства у Новому Роздолі

У місті Новий Розділ Львівської області чоловік вбив свого сусіда. Поліція затримала зловмисника, який відділив голову жертви кухонним ножем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

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Конфлікт призвів до моторошного вбивства у Новому Роздолі

Так, 6 грудня, близько півночі, до поліції надійшло повідомлення, що у квартирі одного з будинків на вулиці Бандери в Новому Роздолі виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Як встановили правоохоронці, між двома сусідами раптово виник конфлікт, під час якого 44-річний власник помешкання за допомогою кухонного ножа відділив голову 33-річного гостя від тіла, що призвело до його смерті,

– пишуть у поліції.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Затримання чоловіка, що підозрюють у вбивстві / Фото Нацполіції

За скоєне чоловіку загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років