Андрія Парубія, який був чинним нардепом на момент убивства 30 липня, може замінити Тетяна Чорновол. Вона займає 27-ме місце у виборчому списку партії "Європейська солідарність".



Хто замінить Парубія у Верховній Раді?

Місце народного депутата Андрія Парубія, убитого 30 серпня у Львові, може зайняти Тетяна Чорновол. За даними Центральної виборчої комісії, вона входить до виборчого списку партії "Європейська солідарність" і займає 27-ме місце.

Вище у списку розташовані Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які вже стали депутатами після складання повноважень іншими членами фракції.

Згідно з даними Верховної Ради, фракція "Європейська солідарність" наразі налічує 27 народних депутатів.

Що відомо про Тетяну Чорновол?

Тетяна Чорновол раніше була журналісткою та депутаткою від "Народного фронту", входила до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони. Також працювала урядовим уповноваженим з антикорупційної політики та радником очільника МВС України, на той час ним був Арсен Аваков.

Громадська та політична діячка 1979 року народження відома активною участю у Революції гідності та пережила замах у 2013 році. У 2014 році брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону "Азов" та втратила чоловіка на війні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чорновол служить в ЗСУ. Вона воювала у 72 ОМБр, 126-й бригаді територіальної оборони, командувала розрахунком ПТРК "Стугна-П" у спецпризначенні імені Івана Богуна та має офіцерське звання.

Убивство Парубія: що відомо?