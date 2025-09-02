2 вересня у Львові обирають запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія. Чоловік зізнався у скоєному злочині і пояснив свій мотив.

Журналістам вдалося поспілкуватися із затриманим нападником. Він сказав, що вбив Андрія Парубія, аби помститися українській владі, передає 24 Канал.

Як пояснив свій злочин львів'янин?

Як свою жертву чоловік обрав Андрія Парубія, оскільки той "був поруч". Зловмисник заявив, що якби жив у Вінниці, то можливою його ціллю був би експрезидент Петро Порошенко.

Раніше у ЗМІ писали, що 52-річний львів'янин пішов на злочин, оскільки його шантажували росіяни. Повідомлялося, що окупанти запропонували йому в обмін на тіло загиблого на війні сина вбити відомого українського політика.

У коментарі журналістам підозрюваний заперечив шантаж з боку Росії, підкресливши, що це його "особиста помста українській владі". Він наголосив, що не співпрацював із російськими спецслужбами.

Водночас львів'янин визнав, що він хоче знайти тіло свого загиблого сина.

Я визнаю, я його (Парубія – 24 Канал) вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина,

– сказав чоловік.

Також він не заперечував у суді проти застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зізнання у вбивстві Андрія Парубія: дивіться відео

Нагадаємо, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – це Михайло Сцельніков. Чоловік не мав постійного місця роботи. У день злочину він був одягнений як кур'єр "Глово", однак він ним не був.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?