Укр Рус
24 Канал Новини України Суд обиратиме запобіжний захід ймовірному вбивці Парубія: як його можуть покарати
2 вересня, 11:25
1

Суд обиратиме запобіжний захід ймовірному вбивці Парубія: як його можуть покарати

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 1 вересня на Хмельниччині затримали ймовірного вбивцю Андрія Парубія.
  • Йому вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.
  • 2 вересня нападнику обиратимуть запобіжний захід у Галицькому районному суді Львова.

1 вересня на Хмельниччині затримали ймовірного вбивцю Андрія Парубія. 52-річному львів'янину того ж дня вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

За даними ЗМІ, 2 вересня чоловіку обиратимуть запобіжний захід, передає 24 Канал.

Дивіться також У Нацполіції та СБУ відповіли, чи звертався до них Парубій по охорону 

Що чекає на підозрюваного у вбивстві Парубія?

Судове засідання відбудеться о 13:00 в Галицькому районному суді міста Львова. 

Зауважимо, що дії зловмисника кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: 

  • за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) – покарання до 15 років позбавлення волі.
  • за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) – покарання від 3 до 7 років.

Раніше керівник повідомив, що проситиме для нападника безальтернативний запобіжний захід, а саме тримання під вартою без можливості внесення застави. 

 

 