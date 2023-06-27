Це був прицільний постріл, – правозахисниця про розстріл підлітків в окупованому Бердянську
Росіяни в тимчасово окупованому Бердянську 24 червня вбили 16-річних Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Наразі відомо, що хлопців могли вбити снайпери прицільним пострілом.
Про це в ефірі національного марафону розповіла голова організації медійної ініціативи за права людей Ольга Решетилова. Вона зазначила, що про це свідчать кульові отвори у тілах хлопців, передає 24 Канал.
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Хлопців у Бердянську могли вбити прицільно
Решетилова сказала, що протягом усіх слідчих дій, які проводилися над 16-річними підлітками та їхніми родичами в Бердянську, окупаційні правоохоронці завжди приходили до них зі зброєю. Вона зазначає, що в такому випадку окупанти не дозволяли хлопцям "зробити кроку вправо чи вліво", а тут хлопці нібито влаштували перестрілку з загарбниками.
За 15 хвилин після перестрілки з'явилися снайпери, які прицільно вбили хлопців. Судячи з кульових отворів, це була прицільна стрільба,
– зазначила правозахисниця.
Вона також припускає, що окупанти навіть не намагалися поцілитися в якісь інші частини тіла підлітків. За її словами, росіяни прицільно стріляли на ураження, щоб заподіяти смерть хлопцям.
Вбивство Оганнісяна та Ханганова у Бердянську: останні новини
- Очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина розповіла, що дехто з батьків уже бачив тіла хлопців. Крім того, вона наголосила, що окупанти все ж дозволили поховати хлопців та попрощатися з ними.
- Також відомо, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Омбудсман Дмитро Лубінець сказав, що вбивць 16-річних підлітків мають засудити, а вони повинні понести покарання.
- Раніше правозахисниця Ольга Решетилова сказала, що 2 підлітків в окупованому Бердянську вбили пострілами снайперів. Вона зазначила, що зараз немає перевіреної інформації про постраждалих цивільних під час цієї перестрілки.
- Крім того, українські партизани зазначили, що цим вбивством російська фсб хотіла показати буцімто "ліквідацію страшних терористів". Також окупанти могли позбутися підлітків, бо хлопці були свідками воєнних злочинів росіян у місті.