Це був прицільний постріл, – правозахисниця про розстріл підлітків в окупованому Бердянську

27 червня 2023, 20:29
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Росіяни в тимчасово окупованому Бердянську 24 червня вбили 16-річних Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Наразі відомо, що хлопців могли вбити снайпери прицільним пострілом.

Про це в ефірі національного марафону розповіла голова організації медійної ініціативи за права людей Ольга Решетилова. Вона зазначила, що про це свідчать кульові отвори у тілах хлопців, передає 24 Канал.

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Хлопців у Бердянську могли вбити прицільно

Решетилова сказала, що протягом усіх слідчих дій, які проводилися над 16-річними підлітками та їхніми родичами в Бердянську, окупаційні правоохоронці завжди приходили до них зі зброєю. Вона зазначає, що в такому випадку окупанти не дозволяли хлопцям "зробити кроку вправо чи вліво", а тут хлопці нібито влаштували перестрілку з загарбниками.

За 15 хвилин після перестрілки з'явилися снайпери, які прицільно вбили хлопців. Судячи з кульових отворів, це була прицільна стрільба,
– зазначила правозахисниця.

Вона також припускає, що окупанти навіть не намагалися поцілитися в якісь інші частини тіла підлітків. За її словами, росіяни прицільно стріляли на ураження, щоб заподіяти смерть хлопцям.

Вбивство Оганнісяна та Ханганова у Бердянську: останні новини

  • Очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина розповіла, що дехто з батьків уже бачив тіла хлопців. Крім того, вона наголосила, що окупанти все ж дозволили поховати хлопців та попрощатися з ними.
  • Також відомо, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Омбудсман Дмитро Лубінець сказав, що вбивць 16-річних підлітків мають засудити, а вони повинні понести покарання.
  • Раніше правозахисниця Ольга Решетилова сказала, що 2 підлітків в окупованому Бердянську вбили пострілами снайперів. Вона зазначила, що зараз немає перевіреної інформації про постраждалих цивільних під час цієї перестрілки.
  • Крім того, українські партизани зазначили, що цим вбивством російська фсб хотіла показати буцімто "ліквідацію страшних терористів". Також окупанти могли позбутися підлітків, бо хлопці були свідками воєнних злочинів росіян у місті.

Автор: Владислав Кравцов