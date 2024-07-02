Суд розглянув апеляцію вбивці поліцейського з Вінниччини Віталія Василаке

Адвокат підозрюваного у вбивстві поліцейського Максима Зарецького подавав апеляцію щодо запобіжного заходу. Суд вже розглянув скаргу і виніс рішення.

Адвокатка підозрюваного Віталія Василаке Оксана Казеко просила для свого підзахисного змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з внесенням застави. У Вінницькому апеляційному суді вирішили залишити запобіжний захід без змін.

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Віталія Василаке підозрюють у вбивстві

26-річному Віталію Василаке інкримінують злочини за двома статтями:

Посягання на життя працівника правоохоронного органу (348 ККУ);

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (263 ККУ) Кримінального кодексу України.

Прокурор Віталій Конончук просив лишити без змін запобіжний захід. Суддівська колегія Вінницького апеляційного суду так і зробила, залишивши Віталія Василаке під вартою строком 30 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, що Віталію та його 52-річному батьку Валерію Василаке загрожує довічне позбавлення волі. 20 квітня, коли їх зупинили патрульні під час комендантської години у Гайсинському районі Вінницької області, вони відкрили вогонь по правоохоронцях.

Від поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький.