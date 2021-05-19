Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію у справі вагнерівців

Парламентарі підтримали створення ТСК щодо розслідування справи про операцію щодо вагнерівців. За це проголосували 252 народних обранці.
Проєкт постанови №5243 "Про утворення ТСК Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій, що несли загрозу національним інтересам та безпеці України" був зареєстрований ще 15 березня. Його вніс у парламент голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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Постанову внесли у парламент ще у березні
Під час засідання 17 березня документ розглянув комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради. Постанову рекомендували ухвалити за основу і в цілому.
"Голос" зареєстрував постанову про ТСК ще у вересні
Зазначимо, що першу постанову про створення ТСК щодо "злиття операції" щодо ПВК "Вагнера" зареєстрували ще у вересні 2020 року. Ця ініціатива надійшла від фракції "Голос". Регламентний комітет документ теж схвалив. Проте Верховна Рада 19 травня її не підтримала.
Коротко про справу вагнерівців
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали бойовиків ПВК "Вагнера".
- У Білорусі вважали, що вони прибули в країну задля дестабілізації ситуації перед виборами президента.
- Серед вагнерівців були учасники війни на Донбасі, які воювали на боці бойовиків.
- Україна надіслала Білорусі запит на екстрадицію 28 вагнерівців. Однак його проігнорували і передали їх Росії.
- ЗМІ повідомили, що операцію із затримання вагнерівців спланували українські спецслужби, проте вона провалилась через "злив" з Офісу Президента.