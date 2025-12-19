У Раді створять групу з питань референдуму та виборів, – Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради та новообраний очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розглядається як кандидат на посаду керівника парламентської робочої групи з питань референдуму та виборів. Ініціатором її створення виступив голова фракції Давид Арахамія.

Сам Корнієнко підтвердив наявність такої ідеї, зазначивши, що рішення про створення групи ще не ухвалене, однак відповідна ініціатива вже обговорюється. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про парламентську групу з питань референдуму і виборів?

Очікується, що склад групи буде розширеним. До неї планують залучити представників Центральної виборчої комісії, усіх парламентських фракцій і груп, профільного комітету Верховної Ради, міністерств, а також громадських організацій.

Корнієнко також повідомив, що його заступницями в робочій групі мають стати віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк і голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Ми будемо ділитися з медіа всіма результатами цих обговорень. Звичайно, вони будуть стосуватися широких питань, як і питання, які президент поставив перед народними депутатами про можливість і умови проведення виборів під час воєнного стану, про що питають нас американські партнери,

– повідомив Корнієнко.

