У Верховній Раді пропонують спростити виїзд депутатів за кордон

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який стосується використання нардепами дипломатичного паспорта. Цей документ дозволить виїздити за кордон народним обранцям за спрощеною процедурою.

Ініціаторами законопроєкту вказані понад 60 чинних народних обранців – представників різних політичних сил. Термін дії дипломатичного паспорта пропонують встановити 5 років.

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Дипломатичний паспорт пропонують видавати на всю каденцію

Таким чином, згідно з ініціативою, паспорт діятиме не лише на термін відрядження, а на всю депутатську каденцію. Весь цей час документ може зберігатись у депутата, а повертати його слід до 10 днів після припинення повноважень.

Прикордонники не зможуть вимагати у депутатів паспорт та інші документи

Отож, під час перетину кордону буде достатньо дипломатичного паспорта. Працівники ДПСУ не зможуть вимагати у нардепів український паспорт або інші документи.



Є нюанси, наприклад, відрядження має бути погоджене з головою Верховної Ради, першим віцеспікером або віцеспікером. Також політики мають подати протягом тижня звіт про відрядження – звісно, після повернення.

Чинне законодавство передбачає видачу диппаспорта на термін депутатських повноважень. Разом з тим, видавати його можуть на час виїзду.

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