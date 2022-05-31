Про це повідомили одразу кілка нардепів, передає 24 канал. За їхніми словами санкції введуть одразу проти 8 церковних діячів РПЦ, які системно та активно підтримують війну проти України.
Верховна Рада України Рада проголосувала за введення санкцій проти патріарха Кирила та інших діячів російської православної церкви
Про це повідомили одразу кілка нардепів, передає 24 канал. За їхніми словами санкції введуть одразу проти 8 церковних діячів РПЦ, які системно та активно підтримують війну проти України.