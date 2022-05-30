Про це 24 каналу розповів ректор Відкритого православного університету Георгій Коваленко.
До теми УПЦ МП все ж зберегла духовне спілкування з Російською православною церквою, – ЗМІ
За його словами, вся "самостійність і незалежність" УПЦ МП від російської церкви – це те ж, що було вигадано Московський патріархатом ще 30 років тому.
Насправді треба дивитися в документи та офіційні заяви представників МП. Так, от, в самоу документі, який прийняв цей "Собор" УПЦ Московського патріархату, немає жодного слова про розрив з Москвою,
– заявив священник.
Він наголосив, що в документі говориться про те, що будуть внесені зміни в статут про управління УПЦ. Але цих змін українці досі не побачили.
"Більше того – вже почалися якісь розмови про те, що зміни будуть опубліковані просто на сайті. А офіційний речник Московського патріархату в Україні сказав, що “ми залишилися з тим статусом, який був в 1990 році", – каже експерт.
Георгій Коваленко наголосив, що насправді важливо розуміти, що:
- "на підконтрольній Україні території церква буде заявляти, що вона самостійна і не пов'язана з Московським патріархатом",
- "а на окупованій території представники МП вже зробили заяву, що в них все залишається, як є".
"Все буде залежати від того, де буде проходити лінія фронту. Але будемо сподіватися, що ці процеси все таки призведуть до того, що ця церква стане УПЦ", – підсумував священник.
Георгій Коваленко про від'єднання УПЦ МП від російськї церкви:
Діяльність УПЦ під час війни Росії з Україною
- Митрополит та глава Православної церкви України Епіфаній заявив, що деякі представники УПЦ МП працюють на користь Росії, що є "суцільною плямою для всієї структури Московського патріархату" в Україні. Як відомо, УПЦ МП переховувала проросійських бойовиків.
- Зазначимо, що УПЦ МП підпорядковувалася РПЦ, очільник якої московський патріарх Кирил відкрито благословив російську армію на війну проти України.
- У квітні в УПЦ стався розкол, оскільки вище керівництво не визнавало війну Росії проти України, а священнослужителі засуджували таку позицію та вимагали трибуналу для Кирила.
- У підсумку в УПЦ МП таки підтримали ідею засудити патріарха Кирила та розпочали збір підписів під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков. У відповідь Епіфаній заявив, що цього мало й потрібно діяти.
- Наприкінці березня у Верховну Раду внесли законопроєкт, який може повністю заборонити діяльність російської православної церкви. На тлі повномасштабного нападу Росії 51% українців виступали за заборону Московського патріархату.
- Разом з тим, діяльність Московського патріархату 4 травня заборонили у Конотопі. Відповідне рішення прийняв міський голова Артем Семеніхін. Ідентичне рішення згодом прийняли у Броварах.
- Так, Собор УПЦ МП 27 травня заявив, що надалі діятиме "незалежно та самостійно". Окрім того, наголосили про засудження військової агресії Росії.
- Через це в одіозного патріарха Кирила "підгоріло". Після літургії у Москві він побідкався на "духів злоби піднебесної". За його словами, саме вони хочуть розділити "православних людей Русі та України". От тільки Кирило "забув", що саме Україна є спадкоємицею Київської Русі.
- Додамо, що від початку війни Росії проти України уже понад 400 приходів УПЦ МП перейшло до ПЦУ. Також посилюється й негативне ставлення самих людей до священослужителів церкви, яка підпорядковується агресору. Так, у Стрию, що на Львівщині, невідомі облили зеленкою священника під час богослужіння.
Відео до теми – Кремль бачив в УПЦ МП свою агентську організацію, – Фейгін