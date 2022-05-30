Об этом рассказал ректор Открытого православного университета Георгий Коваленко.

УПЦ МП все же сохранила духовное общение с Русской православной церковью, – СМИ

По его словам, вся "самостоятельность и независимость" УПЦ МП от русской церкви – это то же, что было придумано Московским патриархатом еще 30 лет назад.

На самом деле, нужно смотреть в документы и официальные заявления представителей МП. Так, вот, в самом документе, принявшем этот "Собор" УПЦ Московского патриархата, нет ни слова о разрыве с Москвой,

– заявил священник.

Он подчеркнул, что в документе говорится, что будут внесены изменения в устав об управлении УПЦ. Но эти изменения украинцы до сих пор не увидели.

"Более того – уже начались какие-то разговоры о том, что изменения будут опубликованы прямо на сайте. А официальный представитель Московского патриархата в Украине сказал, что "мы остались с тем статусом, который был в 1990 году", – говорит эксперт.

Георгий Коваленко подчеркнул, что действительно важно понимать, что:

"на подконтрольной Украине территории церковь будет заявлять, что она самостоятельна и не связана с Московским патриархатом",

"а на оккупированной территории представители МП уже сделали заявление, что у них все остается как есть".

"Все будет зависеть от того, где будет проходить линия фронта. Но будем надеяться, что эти процессы все-таки приведут к тому, что эта церковь станет УПЦ", – подытожил священник.

Георгий Коваленко об отсоединении УПЦ МП от русской церкви:



Деятельность УПЦ во время войны России с Украиной

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