Об этом рассказал ректор Открытого православного университета Георгий Коваленко.
УПЦ МП все же сохранила духовное общение с Русской православной церковью, – СМИ
По его словам, вся "самостоятельность и независимость" УПЦ МП от русской церкви – это то же, что было придумано Московским патриархатом еще 30 лет назад.
На самом деле, нужно смотреть в документы и официальные заявления представителей МП. Так, вот, в самом документе, принявшем этот "Собор" УПЦ Московского патриархата, нет ни слова о разрыве с Москвой,
– заявил священник.
Он подчеркнул, что в документе говорится, что будут внесены изменения в устав об управлении УПЦ. Но эти изменения украинцы до сих пор не увидели.
"Более того – уже начались какие-то разговоры о том, что изменения будут опубликованы прямо на сайте. А официальный представитель Московского патриархата в Украине сказал, что "мы остались с тем статусом, который был в 1990 году", – говорит эксперт.
Георгий Коваленко подчеркнул, что действительно важно понимать, что:
- "на подконтрольной Украине территории церковь будет заявлять, что она самостоятельна и не связана с Московским патриархатом",
- "а на оккупированной территории представители МП уже сделали заявление, что у них все остается как есть".
"Все будет зависеть от того, где будет проходить линия фронта. Но будем надеяться, что эти процессы все-таки приведут к тому, что эта церковь станет УПЦ", – подытожил священник.
Георгий Коваленко об отсоединении УПЦ МП от русской церкви:
Деятельность УПЦ во время войны России с Украиной
- Митрополит и глава Православной церкви Украины Эпифаний заявил, что некоторые представители УПЦ МП работают в пользу России , что является "сплошным пятном для всей структуры Московского патриархата" в Украине. Как известно, УПЦ МП скрывала пророссийских боевиков.
- Отметим, что УПЦ МП подчинялась РПЦ, глава которой московский патриарх Кирилл открыто благословил российскую армию на войну против Украины.
- В апреле в УПЦ произошел раскол , поскольку высшее руководство не признавало войну России против Украины , а священнослужители осуждали такую позицию и требовали трибунала для Кирилла.
- В итоге в УПЦ МП поддержали идею осудить патриарха Кирилла и начали сбор подписей под обращением к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей. В ответ Эпифаний заявил, что этого мало и нужно действовать.
- В конце марта в Верховную Раду был внесен законопроект , который может полностью запретить деятельность русской православной церкви. На фоне полномасштабного нападения России 51% украинцев выступали за запрет Московского патриархата.
- Вместе с тем деятельность Московского патриархата 4 мая запретили в Конотопе . Соответствующее решение принял городской голова Артем Семенихин. Идентичное решение впоследствии было принято в Броварах .
- Так, Собор УПЦ МП 27 мая заявил, что в дальнейшем будет действовать "независимо и самостоятельно" . Кроме того, отметили осуждение военной агрессии России .
- Поэтому у одиозного патриарха Кирилла "подгорело" . После литургии в Москве он пожаловался на "духов злобы поднебесной". По его словам, именно они хотят разделить "православных людей Руси и Украины". Вот только Кирилл "забыл", что Украина является наследницей Киевской Руси.
- Добавим, что с начала войны России против Украины уже более 400 приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ. Также усиливается и негативное отношение самих людей к священнослужителям подчиняющейся агрессору церкви. Так, в Стрые Львовской области неизвестные облили зеленкой священника во время богослужения.