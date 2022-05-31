За відповідне рішення проголосували 257 народних депутатів. Це трапилося під час засідання Верховної Ради 31 травня. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Чому саме 28 липня

Щорічно 28 липня в Україні відзначають річницю хрещення Київської Русі князем Володимиром Великим, яке відбулося в 988 році.

Про створення цього свята оголосив президент Володимир Зеленський ще 24 серпня 2021 року – під час урочистостей з нагоди 30-ї річниці незалежності. Наступного дня глава держави вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт. Однак нардепи розглянули його лише 31 травня.

Президентський законопроєкт передбачає встановлення 28 липня вихідним днем. Однак з урахуванням того, що законопроєкт було створено ще до початку повномасштабної війни та скасування державних вихідних під час воєнного стану, можна припустити, що у випадку, якщо війна триватиме, то цього року День Української Державності вихідним днем не буде.

Через війну державні вихідні скасовують

На тлі повномасштабної війни з Росією в Україні скасовують державні вихідні. Таке вже відбувалося в квітні, коли був скасований державний вихідний 25 квітня – другого дня після Великодня. Також скасували й вихідні у травні – 2 та 9 травня в українців були робочими.

У червні державними вихідними днями мали б бути 13 червня (Трійця) та 28 червня (День Конституції). Та через війну їх також скасували.

Цікаво, що до ухвалення законопроєкту про створення Дня Української Державності в україні не було державних вихідних у липні.

З огляду на те, що воєнний стан в Україні продовжили до 23 серпня, поки незрозуміло, чи буде державним вихідним День Незалежності. Якщо бойові дії завершаться до 23 серпня – воєнний стан скасують раніше. Якщо ж війна триватиме – воєнний стан продовжать.

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