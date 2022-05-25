Новину повідомили у Головному управлінні Держпраці у Львівській області. Відповідне рішення пояснили законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

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Президент Володимир Зеленський підписав його 15 березня 2022 року. Документ передбачає, що під час воєнного стану не діють відповідні статті Кодексу законів про працю щодо визначення святкових та неробочих днів.

Якщо святковий день припадає на вихідний на наступний день його не переносять.

Цьогоріч українці не матимуть вихідних:

13 червня (понеділок після Трійці);

28 червня (День Конституції).

У квітні та травні вихідних також було менше

Через воєнний стан у квітні та травні українці також мали менше вихідних. Мовиться про те, що 25 квітня, 2 травня та 9 травня були для українців звичайними робочими днями.

Рада продовжила дію воєнного стану

Верховна Рада 22 травня ухвалила рішення про продовження воєнного стану на 90 днів – до 23 серпня 2022 року.

"За" віддали свої голоси 315 народних обранців.

Відповідну пропозицію до ради вніс президент Володимир Зеленський.

Раніше парламент двічі продовжував воєнний стан на 30 днів.

У "Слузі народу" аргументували таке рішення тим, щоб немає жодних гарантій, що бойові дії завершаться упродовж найближчих 30 днів. Тим більше, що контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

якщо бойові дії завершаться до 23 серпня, воєнний стан можна буде скасувати достроково.

Окрім того, Рада підтримала продовження терміну загальної мобілізації. Відповідне рішення підтримали 315 народних обранців.

Зауважте! Воєнний стан – спеціальний правовий режим. Його вводять у країні або окремих її регіонах у час загрози збройної агресії чи нападу. Воєнний стан запроваджують, аби надати відповідним органам державної влади повноважень, потрібних, аби зменшити або унеможливити загрозу та забезпечити національну безпеку.

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