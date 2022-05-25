Новость сообщили в Главном управлении Гоструда во Львовской области. Соответствующее решение объяснили законом об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Заметьте Львовяне создали "виртуального волонтера", завоевавшего доверие к миру

Президент Владимир Зеленский подписал его 15 марта 2022 года. Документ предусматривает, что во время военного положения бездействуют соответствующие статьи Кодекса законов о труде по определению праздничных и нерабочих дней.

Если праздничный день выпадает на выходной на следующий день его не переносят.

В этом году у украинцев нет выходных:

  • 13 июня (понедельник после Троицы);
  • 28 июня (День Конституции).

В апреле и мае выходных тоже было меньше

Из-за военного положения в апреле и мае украинцы также имели меньше выходных. Речь идет о том, что 25 апреля, 2 мая и 9 мая были для украинцев обычными рабочими днями.

Совет продолжил действие военного положения

  • Верховная Рада 22 мая приняла решение о продлении военного положения на 90 дней – до 23 августа 2022 года.
  • "За" отдали свои голоса 315 народных избранников.
  • Соответствующее предложение в совет внес президент Владимир Зеленский.
  • Ранее парламент дважды продлевал военное положение на 30 дней.
  • В "Слуге народа" аргументировали такое решение тем, чтобы нет никаких гарантий, что боевые действия завершатся в ближайшие 30 дней. Тем более что контрнаступление требует больше времени, чем оборона.
  • если боевые действия завершатся к 23 августа, военное положение можно будет отменить досрочно.
  • Кроме того, Совет поддержал продление срока общей мобилизации. Соответствующее решение было поддержано 315 народными избранниками.

Важно – вся Луганщина осталась без газа, света и воды: смотрите видео