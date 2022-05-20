Эпоха виртуального волонтерства

Украина – не исключение: в 2014 году, во время Революции Достоинства, общественное объединение и взаимопомощь достигли невиданных масштабов. Были созданы четкие и прозрачные механизмы управления, а также внесены необходимые изменения в законодательство, что помогло лучше урегулировать деятельность неприбыльных организаций.

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Украина – молодая страна на международной европейской арене, но развивается и быстро совершенствуется. В частности, приоритетность политики цифровой трансформации уже нашла отклик в обществе – первый в мире электронный паспорт стал не только предметом гордости, но и удобным дополнением. Стремительный взлет сейчас происходит и в волонтерстве.

Казалось бы, в реалиях войны сложнее прийти к консенсусу в плане развития нового технологического пространства, ведь большая часть компетентных кадров участвует в боевых действиях или занимается помощью побратимам. В условиях постоянных обстрелов, отсутствия дома, нервного истощения порой тяжело найти мотивацию работать. Именно поэтому любые изменения, автоматизирующие долгие процессы и облегчающие взаимодействие с людьми или продуктами, становятся как никогда востребованными.

Виртуальное волонтерство превращается в одну из важнейших функций корпоративной социальной ответственности (с английской corporate social responsibility, CSR), то есть практики спонсирования, разработки и реализации некоторых направлений деятельности малым, средним и крупным бизнесом. Однако неупорядоченная хаотическая деятельность может навредить репутации бренда.

Чтобы любая полезная инициатива была услышана и увидена, компания Agiliway еще в 2017 году имплементировала и усовершенствовала уникальное расширение на основе CiviCRM. Большинство предприятий используют подобную систему в разрезе бизнес-ландшафта, однако в целях благотворительности она применяется впервые на украинском рынке.

Так привычная для всех платформа приобрела более яркие краски, ведь стала более функциональным и удобным ресурсом, чем ее предшественник. Теперь некоммерческие организации могут получать помощь, распределять ресурсы и управлять потоком денежных средств, пользуясь только одним приложением. Итак, чем удобна эта программа и для кого она подходит? Разбираемся!

Что такое CiviCRM и есть ли альтернативы?

CiviCRM позволяет создавать базу контактов, благодаря чему координатор может оказывать поддержку разным людям в зависимости от их запросов, а также управлять деятельностью волонтеров. Систему можно интегрировать в Drupal, WordPress или Joomla, чтобы, например, принимать пожертвования или создавать события. В общем, функционал безупречно работает на разных платформах и девайсах, что также значительно облегчает дистанционное управление проектами.

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Принцип работы CiviCRM

Волонтерские организации покрывают ряд отраслей, помогая государству преодолеть кризисные состояния. В новейшей Украине они оказывают мощную поддержку армии и территориальной обороне, продвигают донорские программы, занимаются поиском людей и усыновлением, обеспечивают общины пищей, лекарствами, вещами первой необходимости, помогают одиноким и пожилым людям, спасают животных.

Именно волонтеры готовы делиться своим профессиональным опытом: психологи, врачи, швейные предприятия и многие другие дарят людям не только вещи, но мотивацию жить. Сегодня некоммерческая деятельность стала китом, на котором держатся общественное самоуправление и государственный аппарат. Она урегулирована и прозрачна, что увеличивает уровень доверия населения и привлекает потенциальных инвесторов.

Для одновременного управления большим количеством операций куратору и членам команды следует автоматизировать ряд процессов. CiviCRM и его широкий функционал пригодится каждой такой организации. Поскольку система имеет открытый код, она может публично дополняться и исправляться.

Наши разработчики создали такие расширения CiviCRM, как CiviCalendar и CiviMobile. В частности, первый визуализирует запланированные задания и события, а второй позволяет пользователям безопасное и высокоскоростное подключение к CiviCRM со смартфона.

Итак, первым преимуществом CiviCRM является возможность создания и рассылки писем всем контактам, находящимся в базе данных. Это удобнее, чем самостоятельно вводить почтовый ящик, копировать тему и вставлять текст сообщения. Например, вы можете поместить список вещей, которые необходимо найти, в поле переписки и отправить всем своим контактам или выбранным группам людей.

CiviMobile, приложение, волонтерство

Также достаточно удобно создать шаблон листа и вносить туда только переменные величины. Вот как это выглядит на практике:

CiviMobile, приложение, волонтерство

Интересной функцией является возможность организации кампаний, например, для помощи людям. Вы можете создать объявления о сборе книг на украинском для детей, которые во время военного состояния вынужденно находятся за границей, и это обязательно увидят потенциальные инвесторы.

CiviMobile, приложение, волонтерство

Однако результат какой-либо деятельности невозможно отследить без детального отчета. Его можно сгенерировать с помощью CiviCRM.

CiviCRM, приложение, волонтерство

К тому же для большего удобства каждый из отчетов относится к определенной категории. Например, администратор записи может отслеживать количество участников или сосредоточиться на анализе событий.

CiviCRM, приложение, волонтерство

CiviCRM, приложение, волонтерство

Как и в случае переписки, вы всегда можете создать надежный шаблон события и вносить только переменные значения.

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CiviCRM, приложение, волонтерство

Просмотреть запланированные события по графику можно, применив соответствующий фильтр и выбрав вкладку "Все события", а получить больше деталей – кликнув на соответствующее сообщение.

CiviCRM, приложение, волонтерство

Если отдельное мероприятие требует присутствия некоторых членов команды или инвесторов, воспользуйтесь электронными билетами. QR-код события и именное приглашение станут отличным поводом для официальной встречи представителей волонтерского движения.

CiviCRM, приложение, волонтерство

Начиная сотрудничать с новым человеком, важно помнить детали о нем. Например, позволяет ли ему график работать в субботу, или он может прийти только в определенные дни и часы. Пополните примечания важной информацией о контакте и вы точно не запутаетесь.

CiviCRM, приложение, волонтерство

CiviCRM, приложение, волонтерство

Конечно, вы сможете просмотреть свою телефонную книгу и облегчить управление базой данных, создав группы контактов, объединенных общими целями. Например, людей, которые могут транспортировать товары или дать во временное пользование собственное авто, следует отнести к одной группе, что значительно ускорит проработку заявок и прибытие на место водителей.

CiviCRM, приложение, волонтерство

Кстати, быстро найти нужного человека или категорию можно с помощью меток: здесь все работают как в инстаграме. Вводите тег, например, #нужно, #потреби_зсу, #еда, #тро, кликаете на нужный – и вы уже можете оперировать данными, не задерживаясь на просмотре всей базы или вспоминая, кто чем занимается.

CiviCRM, приложение, волонтерство

CiviCRM, приложение, волонтерство

Чтобы понять спрос, следует воспользоваться опросником. Создайте новый или примените уже готовые шаблоны – это позволит выяснить насущную потребность в чем-то и быстро среагировать.

CiviCRM, приложение, волонтерство

Как и в любой соцсети, участники организации могут назначать встречи, звонки и видеоконференции, воспользовавшись кейсами.

CiviCRM, приложение, волонтерство

Если ваша команда большая и разнообразная и при этом отслеживается четкое распределение задач, воспользуйтесь функцией выбора ролей: например, кто-то может модерировать запросы, а кто-то администрировать организационные вопросы.

CiviCRM, приложение, волонтерство

Программа также допускает создание и подписание петиций, касающихся волонтерской деятельности.

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Выводы

CiviCRM и CiviMobile получают положительные отзывы от пользователей благодаря комплексности своего функционала, а также возможности создания новых функций, удовлетворяющих индивидуальные потребности организации,
– утверждает Марьяна Черкес, руководитель CRM отдела в компании Agiliway.

Благодаря этому программному обеспечению администратор проекта может выполнять множество операций в считанные секунды и оперировать большими массивами данных в несколько кликов. Широкий автоматизированный функционал программы значительно упрощает управление задачами и волонтерами, оставляя больше свободного времени для личных задач.

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