Эпоха виртуального волонтерства

Украина – не исключение: в 2014 году, во время Революции Достоинства, общественное объединение и взаимопомощь достигли невиданных масштабов. Были созданы четкие и прозрачные механизмы управления, а также внесены необходимые изменения в законодательство, что помогло лучше урегулировать деятельность неприбыльных организаций.

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Украина – молодая страна на международной европейской арене, но развивается и быстро совершенствуется. В частности, приоритетность политики цифровой трансформации уже нашла отклик в обществе – первый в мире электронный паспорт стал не только предметом гордости, но и удобным дополнением. Стремительный взлет сейчас происходит и в волонтерстве.

Казалось бы, в реалиях войны сложнее прийти к консенсусу в плане развития нового технологического пространства, ведь большая часть компетентных кадров участвует в боевых действиях или занимается помощью побратимам. В условиях постоянных обстрелов, отсутствия дома, нервного истощения порой тяжело найти мотивацию работать. Именно поэтому любые изменения, автоматизирующие долгие процессы и облегчающие взаимодействие с людьми или продуктами, становятся как никогда востребованными.

Виртуальное волонтерство превращается в одну из важнейших функций корпоративной социальной ответственности (с английской corporate social responsibility, CSR), то есть практики спонсирования, разработки и реализации некоторых направлений деятельности малым, средним и крупным бизнесом. Однако неупорядоченная хаотическая деятельность может навредить репутации бренда.

Чтобы любая полезная инициатива была услышана и увидена, компания Agiliway еще в 2017 году имплементировала и усовершенствовала уникальное расширение на основе CiviCRM. Большинство предприятий используют подобную систему в разрезе бизнес-ландшафта, однако в целях благотворительности она применяется впервые на украинском рынке.

Так привычная для всех платформа приобрела более яркие краски, ведь стала более функциональным и удобным ресурсом, чем ее предшественник. Теперь некоммерческие организации могут получать помощь, распределять ресурсы и управлять потоком денежных средств, пользуясь только одним приложением. Итак, чем удобна эта программа и для кого она подходит? Разбираемся!

Что такое CiviCRM и есть ли альтернативы?

CiviCRM – это программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для использования некоммерческими организациями или общественным сектором по всему миру и в Украине, в частности. Лицензированный GNU AGPL v3, имеет широкий функционал и позволяет реализовать любые амбиции, связанные с попыткой улучшить жизнь общества, удовлетворить потребность или решить проблему.

CiviCRM позволяет создавать базу контактов, благодаря чему координатор может оказывать поддержку разным людям в зависимости от их запросов, а также управлять деятельностью волонтеров. Систему можно интегрировать в Drupal, WordPress или Joomla, чтобы, например, принимать пожертвования или создавать события. В общем, функционал безупречно работает на разных платформах и девайсах, что также значительно облегчает дистанционное управление проектами.

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Принцип работы CiviCRM

Волонтерские организации покрывают ряд отраслей, помогая государству преодолеть кризисные состояния. В новейшей Украине они оказывают мощную поддержку армии и территориальной обороне, продвигают донорские программы, занимаются поиском людей и усыновлением, обеспечивают общины пищей, лекарствами, вещами первой необходимости, помогают одиноким и пожилым людям, спасают животных.

Именно волонтеры готовы делиться своим профессиональным опытом: психологи, врачи, швейные предприятия и многие другие дарят людям не только вещи, но мотивацию жить. Сегодня некоммерческая деятельность стала китом, на котором держатся общественное самоуправление и государственный аппарат. Она урегулирована и прозрачна, что увеличивает уровень доверия населения и привлекает потенциальных инвесторов.

Для одновременного управления большим количеством операций куратору и членам команды следует автоматизировать ряд процессов. CiviCRM и его широкий функционал пригодится каждой такой организации. Поскольку система имеет открытый код, она может публично дополняться и исправляться.

Наши разработчики создали такие расширения CiviCRM, как CiviCalendar и CiviMobile. В частности, первый визуализирует запланированные задания и события, а второй позволяет пользователям безопасное и высокоскоростное подключение к CiviCRM со смартфона.

CiviMobile упрощает доступ к данным, что дает пользователям еще больше гибкости и свободы в работе с системой. Информационная панель, или дашборд, предусматривает удобный отчет и наглядно показывает информацию о вкладах, кейсах или деталях членства в организации.

Итак, первым преимуществом CiviCRM является возможность создания и рассылки писем всем контактам, находящимся в базе данных. Это удобнее, чем самостоятельно вводить почтовый ящик, копировать тему и вставлять текст сообщения. Например, вы можете поместить список вещей, которые необходимо найти, в поле переписки и отправить всем своим контактам или выбранным группам людей.

Также достаточно удобно создать шаблон листа и вносить туда только переменные величины. Вот как это выглядит на практике:

Интересной функцией является возможность организации кампаний, например, для помощи людям. Вы можете создать объявления о сборе книг на украинском для детей, которые во время военного состояния вынужденно находятся за границей, и это обязательно увидят потенциальные инвесторы.