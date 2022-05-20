Эпоха виртуального волонтерства
Украина – не исключение: в 2014 году, во время Революции Достоинства, общественное объединение и взаимопомощь достигли невиданных масштабов. Были созданы четкие и прозрачные механизмы управления, а также внесены необходимые изменения в законодательство, что помогло лучше урегулировать деятельность неприбыльных организаций.
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Украина – молодая страна на международной европейской арене, но развивается и быстро совершенствуется. В частности, приоритетность политики цифровой трансформации уже нашла отклик в обществе – первый в мире электронный паспорт стал не только предметом гордости, но и удобным дополнением. Стремительный взлет сейчас происходит и в волонтерстве.
Казалось бы, в реалиях войны сложнее прийти к консенсусу в плане развития нового технологического пространства, ведь большая часть компетентных кадров участвует в боевых действиях или занимается помощью побратимам. В условиях постоянных обстрелов, отсутствия дома, нервного истощения порой тяжело найти мотивацию работать. Именно поэтому любые изменения, автоматизирующие долгие процессы и облегчающие взаимодействие с людьми или продуктами, становятся как никогда востребованными.
Виртуальное волонтерство превращается в одну из важнейших функций корпоративной социальной ответственности (с английской corporate social responsibility, CSR), то есть практики спонсирования, разработки и реализации некоторых направлений деятельности малым, средним и крупным бизнесом. Однако неупорядоченная хаотическая деятельность может навредить репутации бренда.
Чтобы любая полезная инициатива была услышана и увидена, компания Agiliway еще в 2017 году имплементировала и усовершенствовала уникальное расширение на основе CiviCRM. Большинство предприятий используют подобную систему в разрезе бизнес-ландшафта, однако в целях благотворительности она применяется впервые на украинском рынке.
Так привычная для всех платформа приобрела более яркие краски, ведь стала более функциональным и удобным ресурсом, чем ее предшественник. Теперь некоммерческие организации могут получать помощь, распределять ресурсы и управлять потоком денежных средств, пользуясь только одним приложением. Итак, чем удобна эта программа и для кого она подходит? Разбираемся!
Что такое CiviCRM и есть ли альтернативы?
CiviCRM позволяет создавать базу контактов, благодаря чему координатор может оказывать поддержку разным людям в зависимости от их запросов, а также управлять деятельностью волонтеров. Систему можно интегрировать в Drupal, WordPress или Joomla, чтобы, например, принимать пожертвования или создавать события. В общем, функционал безупречно работает на разных платформах и девайсах, что также значительно облегчает дистанционное управление проектами.
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Принцип работы CiviCRM
Волонтерские организации покрывают ряд отраслей, помогая государству преодолеть кризисные состояния. В новейшей Украине они оказывают мощную поддержку армии и территориальной обороне, продвигают донорские программы, занимаются поиском людей и усыновлением, обеспечивают общины пищей, лекарствами, вещами первой необходимости, помогают одиноким и пожилым людям, спасают животных.
Именно волонтеры готовы делиться своим профессиональным опытом: психологи, врачи, швейные предприятия и многие другие дарят людям не только вещи, но мотивацию жить. Сегодня некоммерческая деятельность стала китом, на котором держатся общественное самоуправление и государственный аппарат. Она урегулирована и прозрачна, что увеличивает уровень доверия населения и привлекает потенциальных инвесторов.
Для одновременного управления большим количеством операций куратору и членам команды следует автоматизировать ряд процессов. CiviCRM и его широкий функционал пригодится каждой такой организации. Поскольку система имеет открытый код, она может публично дополняться и исправляться.
Наши разработчики создали такие расширения CiviCRM, как CiviCalendar и CiviMobile. В частности, первый визуализирует запланированные задания и события, а второй позволяет пользователям безопасное и высокоскоростное подключение к CiviCRM со смартфона.
Итак, первым преимуществом CiviCRM является возможность создания и рассылки писем всем контактам, находящимся в базе данных. Это удобнее, чем самостоятельно вводить почтовый ящик, копировать тему и вставлять текст сообщения. Например, вы можете поместить список вещей, которые необходимо найти, в поле переписки и отправить всем своим контактам или выбранным группам людей.
Также достаточно удобно создать шаблон листа и вносить туда только переменные величины. Вот как это выглядит на практике:
Интересной функцией является возможность организации кампаний, например, для помощи людям. Вы можете создать объявления о сборе книг на украинском для детей, которые во время военного состояния вынужденно находятся за границей, и это обязательно увидят потенциальные инвесторы.
Однако результат какой-либо деятельности невозможно отследить без детального отчета. Его можно сгенерировать с помощью CiviCRM.
К тому же для большего удобства каждый из отчетов относится к определенной категории. Например, администратор записи может отслеживать количество участников или сосредоточиться на анализе событий.
Как и в случае переписки, вы всегда можете создать надежный шаблон события и вносить только переменные значения.
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Просмотреть запланированные события по графику можно, применив соответствующий фильтр и выбрав вкладку "Все события", а получить больше деталей – кликнув на соответствующее сообщение.
Если отдельное мероприятие требует присутствия некоторых членов команды или инвесторов, воспользуйтесь электронными билетами. QR-код события и именное приглашение станут отличным поводом для официальной встречи представителей волонтерского движения.
Начиная сотрудничать с новым человеком, важно помнить детали о нем. Например, позволяет ли ему график работать в субботу, или он может прийти только в определенные дни и часы. Пополните примечания важной информацией о контакте и вы точно не запутаетесь.
Конечно, вы сможете просмотреть свою телефонную книгу и облегчить управление базой данных, создав группы контактов, объединенных общими целями. Например, людей, которые могут транспортировать товары или дать во временное пользование собственное авто, следует отнести к одной группе, что значительно ускорит проработку заявок и прибытие на место водителей.
Кстати, быстро найти нужного человека или категорию можно с помощью меток: здесь все работают как в инстаграме. Вводите тег, например, #нужно, #потреби_зсу, #еда, #тро, кликаете на нужный – и вы уже можете оперировать данными, не задерживаясь на просмотре всей базы или вспоминая, кто чем занимается.
Чтобы понять спрос, следует воспользоваться опросником. Создайте новый или примените уже готовые шаблоны – это позволит выяснить насущную потребность в чем-то и быстро среагировать.
Как и в любой соцсети, участники организации могут назначать встречи, звонки и видеоконференции, воспользовавшись кейсами.
Если ваша команда большая и разнообразная и при этом отслеживается четкое распределение задач, воспользуйтесь функцией выбора ролей: например, кто-то может модерировать запросы, а кто-то администрировать организационные вопросы.
Программа также допускает создание и подписание петиций, касающихся волонтерской деятельности.
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Выводы
CiviCRM и CiviMobile получают положительные отзывы от пользователей благодаря комплексности своего функционала, а также возможности создания новых функций, удовлетворяющих индивидуальные потребности организации,
– утверждает Марьяна Черкес, руководитель CRM отдела в компании Agiliway.
Благодаря этому программному обеспечению администратор проекта может выполнять множество операций в считанные секунды и оперировать большими массивами данных в несколько кликов. Широкий автоматизированный функционал программы значительно упрощает управление задачами и волонтерами, оставляя больше свободного времени для личных задач.